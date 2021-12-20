Глава Новосибирска Анатолий Локоть высказал мнение о последствиях нового законопроекта о местном самоуправлении, над которым начинает работать Госдума.

Сегодня, 20 декабря, от имени мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсетях появился комментарий о реформе местного самоуправления, связанной с одноимённым федеральным законопроектом. Глава города акцентировал внимание на «успешной практике сотрудничества региональной и городской властей, которая доказала свою эффективность».

«Например, губернатор поддерживает наше намерение сохранить МУП « Спецавтохозяйство » и его устойчивую работу в городе по вывозу мусора. Положительно решается вопрос выделения дополнительных ресурсов на ремонт дорог Новосибирска – муниципалитета с самым большим грузовым и пассажирским потоком. В случае принятия нового закона в предложенной редакции действующая конструкция управления и взаимоотношений будет ликвидирована. Изменения потребуют больших усилий и ресурсов», – заявил Анатолий Локоть.

Справка. 16 декабря 2021 года сенатор Андрей Клишас и депутат ГД Павел Крашенинников внесли в федеральный парламент законопроект об организации местного самоуправления. Он продолжает реформу, запущенную принятым Госдумой на прошлой неделе инициативу «о публичной власти». Авторы включили в разработку 89 статей с подпунктами, проект содержит более 200 страниц текста. После принятия он должен заменить действующий с 2003 года закон о МСУ. В частности,инициатива конкретизирует ответственность мэров перед первыми лицами субъектов федерации. Например, «представительный орган муниципального образования … вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего должностного лица субъекта РФ». Авторы перечислили шесть «оснований для удаления главы муниципального образования». До настоящего момента у губернаторов были в основном непубличные инструменты влияния на мэров: официально закон позволял руководителю региона уволить мэра только за нецелевое расходование средств и лишь по решению суда. Кроме того, глава субъекта по новым правилам может выносить предупреждения и выговоры руководителям местных администраций.

Подробнее о законопроектах, запускающих реформу публичной власти в стране, читайте в тексте «Континента Сибирь».