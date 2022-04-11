Губернатор Новосибирской области получит возможность отстранять мэров и избираться на третий срок

Правительство Новосибирской области рассмотрело и одобрило законопроект о поправках в устав региона. Согласно проекту закона, губернатор получит право избираться более чем на два срока, сможет отрешать глав муниципалитетов от должности.

Поправки в устав Новосибирской области были рассмотрены 5 апреля рабочей группой правительства региона и оглашены 11 апреля. Законопроект предполагает приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законом №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Более подробно о поправках и сроках их вступления в силу рассказала в ходе заседания правительства 11 апреля министр юстиции Новосибирской области Татьяна Деркач. В частности, предлагается исключить норму, по которой губернатор не может занимать свой пост более двух сроков подряд. Кроме этого, предлагается убрать из устава формулировку о прекращении полномочий губернатора в случае отрешения его от должности президентом РФ «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в том числе по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации», а также исключить пункт о прекращении полномочий губернатором в случае его отзыва избирателями, зарегистрированными в Новосибирской области, «на основании и в порядке, установленных законодательством».

Зато полномочия губернатора по контролю за делами «на местах» предлагается расширить. Глава региона будет иметь право объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за неисполнение или же за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению органами местного самоуправления отдельных полномочий. В случае, если тот в течение месяца после вынесения предупреждения или выговора не предпримет «в пределах своих полномочий» мер по устранению выявленных нарушений, он может быть снят с должности решением губернатора.

Поправки касаются и деятельности законодательной ветви власти: помимо лишения депутатов полномочий по отзыву губернатора, парламентарии с 2023 года не смогут иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Ориентировочный срок вступления поправок в силу, по словам Татьяны Деркач – 1 июня. К 1 января 2023 года аналогичные нормы должны быть введены по всей стране.