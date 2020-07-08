Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об изменениях в распределении функциональных обязанностей в правительстве региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Текущая ситуация показывает как наши преимущества, так и резервы. В целом нет претензий к работе команды и каждого члена правительства. Тем не менее, я вижу необходимость дополнительной настройки структуры управления. И соответствующие решения уже подготовлены», – отметил Андрей Травников. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первый блок изменений связан с рядом решений о перераспределении полномочий между заместителями губернатора и заместителями председателя правительства.

Юрий Петухов остаётся первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора и правительства области, но его функционал дополняется. Юрий Петухов будет курировать следующие полномочия по задачам: охраны здоровья, лекарственного обеспечения, обеспечения устойчивого функционирования и развития информационного комплекса Новосибирской области, защиты информации, организации работы по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, обеспечению граждан бесплатной юридической помощью и правовому просвещению населения, обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.

Юрий Петухов непосредственно координирует деятельность министерства здравоохранения Новосибирской области; министерства цифрового развития и связи Новосибирской области; министерства юстиции Новосибирской области; управления государственной архивной службы Новосибирской области; управления делами губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области; управления информационных проектов Новосибирской области; управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области.

Игорь Яковлев, оставаясь министром региональной политики, становится заместителем председателя правительства, который курирует вопросы региональной политики и подчиняющимся непосредственно губернатору. Он отвечает за формирование решений в сфере общественно-политических отношений, ведёт вопросы обеспечения взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления, с общественными организациями, в том числе с национальными, религиозными, благотворительными организациями и фондами.

Губернатор пояснил, что поводом для этого решения послужили поправки в Конституцию РФ, согласно которым повышается роль регионов и отмечается роль местного самоуправления как уровня в общей структуре публичной власти в РФ.

«Это укладывается в те планы по продолжению муниципальной реформы, которые мы уже обсуждали с главами городов и районов. Судя по всему, после внесения поправок в Конституцию РФ предстоят серьёзные изменения федеральных законов и, соответственно, региональных и муниципальных актов, и всё это будет перенаправлено на перераспределение полномочий между государственной и муниципальной властью. В связи с этим есть необходимость повысить роль региональной политики внутри нашего правительства. У Игоря Яковлева будут все необходимые полномочия для решения вопросов регионального развития, развития муниципалитетов и внутриполитических вопросов, – подчеркнул губернатор. — Отдельно хотел бы обратить внимание на сферу, которую я называю конкурентным преимуществом Новосибирской области. Это сфера гражданского общества: общественные активисты, организации, некоммерческие социально ориентированные организации, которые действуют на территории нашего региона. Я уделял и буду уделять этому особое внимание. Поэтому функционал минрегиона я замыкаю напрямую на себя».

Перераспределяется функционал в блоке, который курирует заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. В этом блоке объединяется всё, что связано с реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». Это министерство образования, министерство труда и социального развития, министерство физкультуры и спорта и управление ЗАГС.

В результате изменений, касающихся сферы вопросов, курируемых заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Нелюбовым, определены следующие полномочия по вопросам: образовательной политики, труда, занятости, социальной защиты населения, опеки и попечительства, физической культуры, спорта, вопросы организации деятельности по исполнению федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Новосибирской области.

Ирина Мануйлова назначена заместителем губернатора. Она отвечает за подготовку решений в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, научно-технической политики, развития инновационной системы Новосибирской области, ведёт вопросы, связанные с подготовкой и проведением Международного форума технологического развития «Технопром», а также координирует деятельность: министерства культуры Новосибирской области; министерства науки и инновационной политики Новосибирской области; государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов осуществляет общую координацию деятельности заместителей губернатора Новосибирской области: Сергея Нелюбова, Василия Смирнова; Ирины Мануйловой.

Изменения также касаются сферы строительства, транспорта и дорожного хозяйства – предусматривается отдельное координирование этой деятельности заместителем губернатора Новосибирской области.

«У нас большое количество строительных проектов в стадии реализации. И, несмотря на все экономические сложности, мы намерены – и я уверен, что у нас это получится – запустить ряд других инфраструктурных проектов на территории нашего региона, — пояснил Андрей Травников. — На перспективу создаётся блок строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Вводится должность заместителя губернатора, который будет курировать минтранс и минстрой. Эта позиция остаётся вакантной до подбора кандидатуры. Этот блок продолжает курировать первый заместитель председателя правительства Владимир Знатков».

На должность министра экономического развития Новосибирской области назначен Лев Решетников. Он более 4-х лет исполнял обязанности министра экономического развития, а также входит в состав Федерального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров Новосибирской области.

На должность министра культуры Новосибирской области назначена Наталья Ярославцева. «Наталья Васильевна в прошлом имеет значительный опыт работы в данной сфере, в последнее время возглавляла Общественный Совет по культуре при министерстве культуры Новосибирской области», — говорится в сообщении правительства.

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