В связи с возбужденным уголовным делом суд отстранил от должности директора Центра креативных индустрий Виктора Буланкина. Сам подозреваемый в мошенничестве на посту директора государственного учреждения намерен оспорить своё отстранение.

Сегодня, 21 декабря, Центральный районный суд Новосибирска постановил временно освободить от должности директора Центра креативных индустрий Виктора Буланкина. Причиной такого решения стало уголовное дело о мошенничестве, заведенное ранее на шоумена. Как корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили в министерстве культуры Новосибирской области, в ближайшее время коллективу Центра креативных индустрий представят исполняющего обязанности директора. Кто им станет, пока не уточняется.

Сам Виктор Буланкин намерен подать апелляцию и обжаловать своё отстранение, о чем он рассказал в интервью порталу НГС, заметив, что сейчас имеет статус подозреваемого в хищении бюджетных средств без избрания меры пресечения свободы. Также Виктор Буланкин рассказал корреспондентам свою версию случившегося.

«По существу уголовного дела могу пояснить, что возбуждено оно по факту мошенничества неустановленными лицами ЦКИ (Центра креативных индустрий). Основано оно на чистом виде оговоре со стороны бухгалтера предприятия, которая заявила, что в рамках фестиваля «Обское кольцо» мною было похищено 50 000 рублей. Ситуации предшествовал конфликт: я был недоволен работой бухгалтерии и предложил сократить штат, взяв другого бухгалтера на аутсорсинг», — заявил НГС Виктор Буланкин.

Напомним, на Виктора Буланкина завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве на фестивале «Обское кольцо» и махинациях при переводе зарплат сотрудникам Центра. 13 декабря, как писал «Континент Сибирь», Виктор Буланкин вылетел в Москву, где ему вручили награду за победу в номинации «Духовное наследие» премии «Гражданская инициатива» за проведение фестиваля «Обское кольцо».