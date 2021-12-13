Директор Центра креативных индустрий Виктор Буланкин вылетел в Москву для участия в финале национальной премии «Гражданская инициатива». Его должны наградить за организацию фестиваля-автопробега «Обское кольцо», с которым, как предполагается, может быть связано нерациональное использование бюджетных средств.

Виктор Буланкин, возглавляющий государственное бюджетное учреждение культуры «Центр креативных индустрий», улетел в командировку в Москву для участия в финале национальной премии «Гражданская инициатива». Его организацию наградят в номинации «Духовное наследие» за проведение в 2021 году Креативного музыкально-туристического фестиваля «Обское кольцо».

Согласно приказу о командировании за подписью министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой (копия приказа есть в распоряжении редакции «Континента Сибирь»), в столице Виктор Буланкин пробудет два дня — 13 и 14 декабря. Вылет директора в Москву для участия в финале национальной премии корреспонденту «Континента Сибирь» подтвердили в ГБУ «Центр креативных индустрий».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что в отношении сотрудников Центра креативных индустрий возбудили уголовное дело. 9 декабря в рамках уголовного дела в Центре проходили обыски, а также допрос Виктора Буланкина. По данным источника издания, речь может идти о подозрении в мошенничестве с двумя возможными эпизодами. Первый эпизод якобы может быть связан с хищениями на автопробеге «Обское кольцо», второй — с махинациями с перечислением зарплат сотрудникам Центра.