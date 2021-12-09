Уголовное дело заведено на сотрудников новосибирского Центра креативных индустрий

Юлия Моисеева
 
Виктор Буланкин
Фото со страницы Виктора Буланкина в Instagram

Как стало известно «Континенту Сибирь», в отношении сотрудников государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр креативных индустрий» возбуждено уголовное дело.  По данным источника издания, речь может идти о подозрении в мошенничестве.

Связаться с главой Центра креативных индустрий Виктором Буланкиным на момент подготовки материала не удалось, а министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщила «Континенту Сибирь», что не может подтвердить информацию.

Источник издания отмечает, что 9 декабря в рамках уголовного дела проходили обыски, а также допрос Виктора Буланкина.

Напомним, что новосибирский шоумен и бизнесмен Виктор Буланкин возглавил Центр креативных индустрий в начале февраля 2021 года. Как сообщал Виктор Буланкин «Континенту Сибирь», на этой должности он планировал заниматься в том числе реализацией проектов, связанных с «международным годом креативной экономики», которым ООН объявил 2021 год. До этого он возглавлял службу специальных проектов и программ Новосибирской государственной филармонии, куда был назначен руководителем в августе 2020 года.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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