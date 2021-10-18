«Коронавирусные» ограничения вновь ужесточили в Красноярском крае

В преддверии введения QR-кодов в Красноярском крае ужесточили «коронавирусные» ограничения. Из-за увеличения заболеваемости «ковидом» сократят время работы общепитов и разрешённое число зрителей в театрах и кинотеатрах.

Власти Красноярского края внесли изменения в указ губернатора о мерах по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в правительстве региона в понедельник. Они вступят в силу с 19 октября.

Согласно документу, организации общественного питания смогут работать с 7 до 23 часов.

«Ограничения не коснутся обслуживания на вынос, доставки заказов, организации питания для работников, деятельности общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзалах и автостанциях, объектах дорожного сервиса», — пояснили в правительстве Красноярского края.

Работа танцполов в местах общественного питания при этом будет по-прежнему запрещена.

Кроме того, до 14 ноября учреждения культуры и стадионы будут работать при 50%-ной заполненности помещений. С 15 ноября разрешённое количество посетителей увеличится до 70%, но при условии равномерной рассадки.

Кроме того, как сообщалось ранее, с 1 ноября в регионе начнёт действовать система QR-кодов. При посещении культурных и спортивных мероприятий совершеннолетний житель должен будет предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или перенесение заболевания в пределах не более полугода с момента выздоровления либо его бумажный аналог.

Напомним, в Новосибирской области 12 октября было принято постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и введении системы QR-кодов. В минувшие выходные на сайте change.org появилась петиция против нововведения, которое должно вступить в силу с 8 ноября. Кроме того, представители фитнес-индустрии в Хакасии обратились к местным властям с просьбой об отмене QR-кодов при посещении фитнес-центров.