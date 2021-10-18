Новосибирцы создали петицию об отмене обязательной вакцинации от COVID-19

В Новосибирской области создали петицию об отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

На сайте change.org 17 октября появилась петиция об отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан против коронавируса в Новосибирской области. Документ адресован правительству, Заксобранию региона, а также территориальному управлению Роспотребнадзора.

По словам автора документа Алексея Кабанова, введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции противоречит Конституции. Он также напомнил, что ответственность за непривитых работников возлагают на руководителей организаций в виде штрафов.

«Отказ от вакцинации влечет отстранение сотрудника от работы без содержания, там самым ухудшая экономическое положение сотрудника, а также нанесет значительный ущерб малому бизнесу. Вследствие чего увеличится уровень безработицы и социальная напряженность. Существующие эпидемиологические ограничения в значительной мере наносят ущерб бизнесу, а введение принудительной вакцинации еще больше нанесет ущерб», — сказано в документе.

Он уточнил, что у людей должно быть право отказаться от медицинского вмешательства, в том числе и обязательной вакцинации. Автор документа попросил отменить постановление и разработать инструменты популяризации добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. Отметим, на момент публикации петицию подписали почти 400 человек.

Напомним, по данным на 17 октября, в Новосибирской области за сутки выявили 250 случаев заражения COVID-19, от заболевания скончались восемь человек. Вакцинация от коронавируса обеспечит формирование коллективного иммунитета к заболеванию, однако для этого необходимо привить 1,3 млн человек — 60% от взрослого населения региона. Ученые сообщают, что вакцинация снижает уровень смертности от заболевания.

Отметим, кроме обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от COVID-19, в Новосибирской области с 8 ноября будет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.