В Красноярском крае с 1 ноября могут ввести QR-коды

В Красном крае планируют ужесточить антиковидные меры. Для посещения развлекательных и спортивных мероприятий могут ввести QR-коды.

О возможных нововведениях рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов телеканалу «Енисей».

«С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего, это будет касаться учреждений культуры: театров, кинотеатров, кроме того, различных спортивных мероприятий. С 1 ноября – для того, чтобы наши работодатели, наши учреждения подготовились к введению этих мероприятий. К 1 ноября эти решения будут выполнены», – сказал Алексей Подкорытов.

Отметим, что за последние сутки в Красноярском крае коронавирусом заразились 478 человек, 21 – скончались.

Ранее Роспотребнадзор поднял планку обязательной вакцинации: до 15 декабря в Красноярском крае должны быть привиты 80% сотрудников организаций, чья работа связана с людьми.