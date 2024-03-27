В Омской области продлен режим повышенной готовности по коронавирусу

Ольга Степанова
 
В Омской области продлен режим повышенной готовности по коронавирусу
Image by freepik

Зампред правительства Омской области Владимир Куприянов поддержал предложение Роспотребнадзора и регионального минздрава продлить режим повышенной готовности по коронавирусу на территории региона до 31 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства труда и социального развития.

Также принято решение о сохранении действующих ограничений, установленных распоряжением губернатора от 17 марта 2020 года № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области».

В регионе будет продолжено дальнейшее информирование населения о необходимости соблюдения комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения COVID-19, и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах и транспорте.

В региональном минтруда напомнили о важности соблюдения вышеуказанных мер в период завершения учебного года и проведения выпускных экзаменов, предстоящего летнего оздоровительного сезона, а также недопущения занесения инфекции в образовательные и детские оздоровительные учреждения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что муниципальную аптечную сеть могут ликвидировать после принятых поправок на сессии горсовета Новосибирска.

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