В Иркутской области ввели режим повышенной готовности

Павел Ганьшин
 
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности
Изображение от freepik

Режим повышенной готовности введен в одном из районов Приангарья, сообщил в личном ТГ-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Причиной такой меры, по информации главы региона, стала повышенная опасность схода селей.

Сообщается, что решение о введении режима повышенной готовности иркутский губернатор принял после личного посещения Слюдянского района. Глава региона сообщает, что поручил максимально ускорить создание комплексной системы оповещения, которая в указанном районе должна появиться не позднее конца мая этого года, — новая система призвана будет заблаговременно информировать местных жителей об опасности схода селевых потоков.

На данный момент под возможную зону схода селей попадают восемь населенных пунктов Слюдянского района, отмечает Кобзев. Селеопасный период который, по словам губернатора, продлится с конца мая до конца сентября и требует мобилизовать все силы до его начала, дабы иметь возможность оперативно реагировать в случае происшествий.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае объявили режим повышенной готовности из-за угрозы паводка.

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