Горсовет Новосибирска большинством голосов принял на сессии поправки в план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Два исключенных из плана муниципальных предприятия подлежат ликвидации.

На очередной сессии горсовета Новосибирска 27 марта депутаты приняли прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Первоначально в план были включены пять муниципальных предприятий, которые во избежание ликвидации в соответствии с законодательством должны быть преобразованы в акционерные общества, где единственным (или основным) акционером станет город Новосибирск.

Перед голосованием по вопросу от депутатов поступили две поправки. Депутат горсовета Светлана Каверзина* предложила исключить из плана приватизации ПАТП-5, которое, по её мнению, не несет существенной социальной нагрузки и может быть ликвидировано.

Вторую поправку — исключить из списка МУП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство» — предложил председатель постоянной комиссии по муниципальной собственности горсовета Новосибирска Сергей Бондаренко.

Поправки подвергли критике некоторые депутаты и чиновники. По мнению депутата Игоря Украинцева, исключение из списка на приватизацию МУП «Новосибирская аптечная сеть» означает фактическую ликвидацию муниципальной аптечной сети. Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева также предупредила депутатов о последствиях принимаемого решения.

«Исключение предприятия из списка автоматически означает, что вы рекомендуете его ликвидировать. <…> Новосибирская аптечная сеть имеет почти 500 сотрудников и товарных запасов на 200 млн руб. И если придется ликвидировать это предприятие, то все эти затраты лягут на городской бюджет. Либо они будут возмещены из стоимости активов предприятия. <…> Только на погашение выплат из фонда заработной платы при ликвидации потребуется 168 млн руб.», — сказала Ольга Незамаева.

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска и глава фракции КПРФ Антон Тыртышный предложил в целом отложить голосование по плану приватизации и дождаться окончательного решения судьбы МУПов Госдумой РФ в мае этого года.

«Вполне может оказаться так, что решения, которые мы принимаем сегодня, преждевременны. Не надо спешить исполнять «приказ», который в мае могут отменить», — подчеркнул Антон Тыртышный.

В свою очередь, депутат Александр Бурмистров (фракция КПРФ) высказал опасения за судьбу приватизированных муниципальных предприятий: «Складывается впечатление, что просто готовится упрощенная форма вывода муниципального имущества».

Большинством голосов на сессии были одобрены поправки Сергея Бондаренко. В план на приватизацию в 2024 году включили три предприятия — МУП «Новосибгортранс», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» (ПАТП №5) и МУП «Спецавтохозяйство» (МУП САХ).

Ранее «Континент Сибирь» подробно писал о новых нормах, которые устанавливает федеральный закон № 485-ФЗ в отношении деятельности МУПов.

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