Приватизация кемеровских электросетей не состоялась из-за отсутствия желающих

Павел Ганьшин
 
Приватизация кемеровских электросетей не состоялась из-за отсутствия желающих
Изображение от pvproductions на Freepik

Приватизация заметной части АО «Кемеровская горэлектросеть» не состоялась — на аукцион по продаже акций предприятия, согласно данным портала torgi.gov.ru, не поступило ни одной заявки.

Организованный властями Кемерова аукцион по продаже 30% акций предприятия, обслуживающего городскую энергетическую инфраструктуру — АО «Кемеровская горэлектросеть», — признан несостоявшимся. На стартовавшие в прошлом месяце торги не поступило ни одной заявки от желающих приобрести долю в организации. 30% акций «Горэлектросети» планировали передать в частные руки за сумму не менее 179,7 млн рублей.

Постановление городских властей о передаче находящихся в собственности муниципалитета пятисот с лишним тысяч акций «Кемеровской горэлектросети» вышло в феврале 2024 года. От желающих принять участие в аукционе требовалось обозначить свои намерения до 3 апреля и внести задаток в размере 9 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что бывшего главу кузбасского МЧС освободили от наказания по делу «Зимней вишни».

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