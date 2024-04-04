Приватизация заметной части АО «Кемеровская горэлектросеть» не состоялась — на аукцион по продаже акций предприятия, согласно данным портала torgi.gov.ru, не поступило ни одной заявки.

Организованный властями Кемерова аукцион по продаже 30% акций предприятия, обслуживающего городскую энергетическую инфраструктуру — АО «Кемеровская горэлектросеть», — признан несостоявшимся. На стартовавшие в прошлом месяце торги не поступило ни одной заявки от желающих приобрести долю в организации. 30% акций «Горэлектросети» планировали передать в частные руки за сумму не менее 179,7 млн рублей.

Постановление городских властей о передаче находящихся в собственности муниципалитета пятисот с лишним тысяч акций «Кемеровской горэлектросети» вышло в феврале 2024 года. От желающих принять участие в аукционе требовалось обозначить свои намерения до 3 апреля и внести задаток в размере 9 млн рублей.

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