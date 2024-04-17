В Алтайском крае отменили режим ЧС

Органы управления и силы территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Алтайском крае, ранее работавшие в режиме ЧС из-за паводка, переводятся в режим повышенной готовности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виктор Томенко.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства по итогам доклада начальника Управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова.

«Учитывая текущую ситуацию, такого режима будет достаточно и для работы спасательных служб и для решения задач, связанных с помощью пострадавшим. При этом, как и прежде, если возникает потребность, на территории отдельных городов и районов решением местных властей может вводиться режим ЧС муниципального уровня», — пояснил губернатор.

Виктор Томенко добавил, что все ответственные органы и организации продолжают работу в интенсивном режиме, чтобы нормализовать условия жизни людей в пострадавших населённых пунктах, а также напомнил, что в крае стартовал пожароопасный сезон.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Омская область поставила рекорд по количеству затопленных участков за последние семь лет.