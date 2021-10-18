В Хакасии попросили отменить QR-коды для посещения фитнес-центров

Российское сообщество представителей фитнес-индустрии обратилось к властям десяти регионов, где было введено или анонсировано требование предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации при посещении спортзалов, с просьбой отменить нововведение. Соответствующее письмо адресовано в том числе правительству Хакасии.

Национальное фитнес-сообщество направило обращение в адрес руководства Башкирии, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской и Псковской области, а также Хакасии с просьбой отменить в этих регионах требование о предъявлении QR-кодов о прохождении вакцинации, а также свидетельств об отсутствии коронавируса при посещении фитнес-центров.

Представители организации также попросили о содействии в снятии ограничений уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова. Документы опубликованы на сайте сообщества.

Как сообщают авторы обращений, из-за нововведения фитнес-центры уже столкнулись с резким спадом спроса на услуги и находятся на грани банкротства.

«Во многих регионах введена система допуска на объекты фитнес-отрасли по QR-кодам, свидетельствующим о вакцинации против коронавируса или отсутствии заболевания. Из-за этого, потребительский спрос в ряде регионов упал на 95%, как следствие, «рухнули» продажи клубных карт и дополнительных услуг, в геометрической прогрессии растут обращения клиентов по возвратам денежных средств за клубные карты. В связи с этим Национальное фитнес-сообщество прогнозирует волну банкротств в российской фитнес-отрасли», — говорится в сообщении Национального фитнес-сообщества.

В организации отмечают, что работа фитнес-клубов направлена на оздоровление населения и повышения иммунитета граждан, а в спортивных залах соблюдаются все требования Роспотребнадзора. Более того, Национальное фитнес-сообщество сотрудничает с минздравом РФ, реализуя программы для укрепления иммунной системы и восстановления после заболеваний.

Между тем в регионах с обязательной вакцинацией под ограничение попадут не все фитнес-центры. Так, в Новосибирской области QR-коды для посещения спортивно-оздоровительных учреждений пока не требуются. Как пояснила «Континенту Сибирь» директор фитнес-клуба X-Fit Plaza Ольга Колмакова, согласно постановлению главного санитарного врача региона от 12 октября, ограничение касается лишь тех общественных мест, где единовременно собирается от 500 человек — в Новосибирской области фитнес-учреждений с такой вместимостью просто нет.

Напомним, в Новосибирской области подписывают петицию об отмене обязательной вакцинации в регионе.