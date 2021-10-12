Для кого вакцинация от COVID-19 обязательна в Новосибирской области

В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан от COVID-19. Новая мера действует в регионе с 12 октября.

В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан против новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте территориального управления Роспотребнадзора за подписью главного государственного санитарного врача по региону Александра Щербатова.

По данным специалиста, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости COVID-19 в области расценивается как неблагополучная. Уточняется, что среди различных сфер деятельности наибольшие показатели заболеваемости отмечаются среди работников сферы услуг, офисов, банков, сотрудников коммунального хозяйства. В пятерку лидеров также входят государственные и муниципальные служащие, сотрудники учреждений сферы культуры, сотрудники предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами.

В целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания COVID-19 населения Новосибирской области в регионе вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. В них входят работники сферы торговли, бытовых услуг, общественного питания, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Прививка также обязательна для сотрудников клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, работников общественного транспорта, такси, сферы социальной защиты и социального обслуживания населения, ЖКХ и энергетики.

В список также вошли лица, работающие в сфере культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, игровых комнат и иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, работники театров, кинотеатров, концертных залов, а также массовых физкультурных спортивных мероприятий.

Уточняется, что привиться от коронавируса обязаны государственные и муниципальные служащие, работники органов власти, местного управления и подведомственных им организаций.

В документах указано, что руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны в срок до 21 ноября организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом препарата от COVID-19, до 21 декабря 2021 года — вторым компонентом. Главный врач постановил с 21 ноября отстранить от работы, перевести на дистанционный режим сотрудников, которые не привились первым компонентом вакцины, с 21 декабря — лиц, которые не завершили курс вакцинации.

Охват категорий граждан, подлежащих вакцинации, должен быть не менее 80%. Уточняется, что от введенных мер освобождены люди, имеющие противопоказания к профилактической прививке.

Напомним, с 25 октября в Новосибирской области вводится система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и отдельных организаций.