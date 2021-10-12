Систему QR-кодов и обязательную вакцинацию вводят в Новосибирской области

Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от COVID-19 и система QR-кодов вводятся в Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области вводят систему QR-кодов и обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан. Система QR- кодов начнет действовать в регионе с 25 октября.

«В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября— система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий. <..> Принимая во внимание сохранившуюся напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, с 25 октября 2021 года будут введены дополнительные обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности правила», — сказано в сообщении.

Так, проведение массовых мероприятий театрами, кинотеатрами, проведение концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств, кубков с количеством участников от 500 человек допускается при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса.

В Новосибирской области будет запрещено посещать без подтверждения вакцинации организации, которые осуществляют деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе — фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров.

Отметим, посетить такие места жители региона смогут в том случае, если у них есть сертификат о вакцинации от COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста, который действителен в течение трех дней. Также можно предоставить справку, подтверждающую, что человек перенес заболевание не более шести месяцев назад.

«QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в отношении данных видов услуг и работ сохраняется действие ранее установленных санитарно- эпидемиологических ограничений, препятствующих распространению коронавирусной инфекции.

Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщает, что документ о введении главным санитарным врачом региона обязательной вакцинации отдельных категорий граждан будет опубликован в ближайшее время на сайте территориального управления Роспотребнадзора.

Напомним, по данным на 11 октября, в Новосибирской области за сутки от COVID-19 скончались пятнадцать человек. Это рекордный показатель суточной смертности от заболевания в регионе.