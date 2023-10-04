Новый штамм коронавируса «Эрис» зарегистрирован в Красноярском крае. Информацию об этом со ссылкой на главного санитарного врача региона опубликовал «Наш Красноярский край».

Сообщается, что сотрудники краевого управления Роспотребнадзора зарегистрировали в регионе первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса «Эрис». По словам главного санврача Красноярского края Дмитрия Горяева, штамм «Эрис» (EG.5), циркуляцию которого выявили в крае, не должен принести значимых изменений в тяжести протекания заболевания. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что данный штамм не имеет заметных отличий от широко распространенного ранее «Омикрона» в плане симптомов или тяжести болезни, но способен лучше «уклоняться» от иммунного ответа организма — таким образом, полагаться на пройденную вакцинацию как на 100% защиту от заболевания в условиях распространения нового штамма вируса не стоит. Напомним, пандемию COVID-19 Всемирная организация здравоохранения официально объявила завершенной в мае этого года.

Согласно данным из открытых источников, на 3 октября 2023 года в Красноярском крае насчитывается 158 активных случаев заражения коронавирусом. За прошедшую неделю заразилось 118 человек, 39 из них было госпитализировано, а 50 — выздоровело. Летальность при заболевании COVID-19 в Красноярском крае в разгар пандемии была, в среднем, почти в полтора раза выше, чем по другим регионам — на тысячу заразившихся там погибало порядка 26 человек. Средним показателем по России при этом были 17 смертей на 1000 заболевших.

Ранее мы сообщали о том, что в Красноярском крае на аукцион выставили 100% акций одной из крупнейших птицефабрик региона.