На новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» введено наблюдение

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения на «Тяжстанкогиропрессе». Признать предприятие несостоятельным ранее потребовало специализирующееся на торговле металлом предприятие «Инструментальные стали» из Каменска-Уральска Свердловской области.

Определение о введение наблюдения опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области 18 октября. Долг «Тяжстанкогиропресса» ООО «Инструментальные стали» составил 335,6 тысяч рублей.

Иск с требованием признать ПАО «Тяжстанкогидропресс» несостоятельным предприятие подало в арбитражный суд Новосибирской области в начале июня текущего года. В ходе процесса «Тяжстанкогиропресс» подал заявление о самобанкротстве. Согласно материалам дела, общая сумма долгов новосибирского завода кредиторам составляет около 1,2 млрд рублей.

Одним из главных кредиторов «Тяжстанкогидропресса» сейчас является ИФНС по Кировскому району Новосибирска — долги предприятия по налогам превышают 14,7 млн рублей. Кроме того, сменился инициатор процедуры признания завода несостоятельным. Правопреемником «Инструментальных сталей» в деле стал новосибирский «Торговый дом «Металл». Учредителем и руководителем ООО «ТД «Металл» является Татьяна Шилова, ранее выступавшая соучредителем связанной с компанией «БКС» Олега Михасенко красноярской фирмы «Финс».

Напомним, основной акционер «Тяжстанкогидропресса», сервисный металлоцентр «Стиллайн», для которого завод выступил поручителем по кредитным обязательствам, сейчас находится в процессе банкротства. Процедура наблюдения на «Стиллайне» началась в июле 2020 года, а уже осенью 2020 года сотрудники «Тяжстанкогидропресса» пожаловались на серьезные задержки зарплат и компенсационных выплат уволенным работникам, а также на массовые сокращения. Позже и другие кредиторы стали обращаться в Арбитражный суд с требованием признать «Тяжстанкогидропресс» несостоятельным. Власти Новосибирской области, со своей стороны, предпринимают все возможные меры для сохранения предприятия. В планах региональных властей – найти инвестора, который позволит сохранить завод.