На новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс» введено наблюдение

Надежда Яркова
 
Тяжстанкогидропресс
Фото Михаила Перикова

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения на «Тяжстанкогиропрессе». Признать предприятие несостоятельным ранее потребовало специализирующееся на торговле металлом предприятие «Инструментальные стали» из Каменска-Уральска Свердловской области.

Определение о введение наблюдения опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области 18 октября. Долг «Тяжстанкогиропресса» ООО «Инструментальные стали» составил 335,6 тысяч рублей.

Иск с требованием признать ПАО «Тяжстанкогидропресс» несостоятельным предприятие подало в арбитражный суд Новосибирской области в начале июня текущего года. В ходе процесса «Тяжстанкогиропресс» подал заявление о самобанкротстве. Согласно материалам дела, общая сумма долгов новосибирского завода кредиторам составляет около 1,2 млрд рублей.

Одним из главных кредиторов «Тяжстанкогидропресса» сейчас является ИФНС по Кировскому району Новосибирска — долги предприятия по налогам превышают 14,7 млн рублей. Кроме того, сменился инициатор процедуры признания завода несостоятельным. Правопреемником «Инструментальных сталей» в деле стал новосибирский «Торговый дом «Металл». Учредителем и руководителем ООО «ТД «Металл» является Татьяна Шилова, ранее выступавшая соучредителем связанной с компанией «БКС» Олега Михасенко красноярской фирмы «Финс».

Напомним, основной акционер «Тяжстанкогидропресса», сервисный металлоцентр «Стиллайн», для которого завод выступил поручителем по кредитным обязательствам, сейчас находится в процессе банкротства. Процедура наблюдения на «Стиллайне» началась в июле 2020 года, а уже осенью 2020 года сотрудники «Тяжстанкогидропресса» пожаловались на серьезные задержки зарплат и компенсационных выплат уволенным работникам, а также на массовые сокращения. Позже и другие кредиторы стали обращаться в Арбитражный суд с требованием признать «Тяжстанкогидропресс» несостоятельным. Власти Новосибирской области, со своей стороны, предпринимают все возможные меры для сохранения предприятия. В планах региональных властей – найти инвестора, который позволит сохранить завод. 

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