Долги новосибирского «Тяжстанкогидропресса» превысили миллиард

Долги новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» перед кредиторами превысили миллиард рублей – об этом стало известно из документов дела о банкротстве предприятия.

Иск с требованием признать ПАО «Тяжстанкогидропресс» несостоятельным специализирующееся на торговле металлом предприятие «Инструментальные стали» из Каменска-Уральска Свердловской области подало в арбитражный суд Новосибирской области в начале июня текущего года. Сумма исковых требований составила 335,6 тыс. рублей. В ходе процесса «Тяжстанкогиропресс» подал заявление о самобанкротстве. Как сообщается в материалах дела, общая сумма долгов новосибирского завода кредиторам составляет около 1,2 млрд рублей.

Одним из главных кредиторов «Тяжстанкогидропресса» сейчас является ИФНС по Кировскому району Новосибирска, на днях вступившая в процесс. Долги предприятия по налогам превышают 14,7 млн рублей. Кроме того, сменился инициатор процедуры признания завода несостоятельным. Правопреемником «Инструментальных сталей» в деле стал новосибирский «Торговый дом «Металл». Учредителем и руководителем ООО «ТД «Металл» является Татьяна Шилова, ранее выступавшая соучредителем связанной с компанией «БКС» Олега Михасенко красноярской фирмы «Финс».

Напомним, финансовые трудности у «Тяжстанкогидропресса» начались летом 2020 года, когда в рамках банкротства основного акционера завода, ООО «Стиллайн», была инициирована процедура наблюдения. В компании «Стиллайн», для которой завод стал основным поручителем по кредитам банка «БКС», конкурсное производство началась в конце 2020 года.

Ранее власти Новосибирской области сообщали о соглашении, подписанном с банками – кредиторами банкротящихся заводов «Тяжстанкогидропресс» и «Стиллайн» — ПАО «Сбербанк» и АО «БКС Банк». В соответствии с соглашением, истцы обязались приостановить свои финансовые претензии к предприятиям с целью их оздоровления.