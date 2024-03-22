Мэрия Новосибирска взыскивает с минфина средства за квартиры для инвалидов

Александр Корнев
 
Фото Михаила Перикова

Власти Новосибирска подали в арбитражный суд три иска к министерству финансов региона на общую сумму около 17 млн рублей.

Информация о поданных мэрией исках к минфину содержится в картотеке арбитражных дел, дата рассмотрения пока не назначена.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-центре новосибирской мэрии, ранее, по решению Центрального районного суда, на муниципалитет были возложены обязанности предоставить вне очереди по договору соцнайма жилье инвалидам и семьям, в которых есть дети-инвалиды.

Мэрия за счет муниципальной казны предоставила нуждающимся эти помещения, исполнив судебные решения. Однако в судебных актах указывалось, что жилье должно предоставляться за счет региональной казны.

В итоге мэрия обратилась в арбитраж, чтобы взыскать из облбюджета в городской затраченные средства.

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