Новые случаи нарушения СанПин и других требований при введении режима повышенной готовности были обнаружены сотрудниками регионального Роспотребнадзора, полиции и минпромторга при проверках предприятий общепита, которые проходили в течение последних четырех дней, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Нарушения СанПин сотрудники управления Роспотребнадзора обнаружили у киоска с продукцией фастфуда «Хот-дог мастер» и закусочных «Чебурекми» и Wok in wall. Возбуждены административные производства по статье 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» КоАП РФ, им грозит временный запрет деятельности.

Нарушения были обнаружены в баре Crafty Radler и стрит-фуд кафе Amigo Churros, которые также расположены в ресторанном дворике. Возбуждены административные производства по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ, по которой в том числе предусмотрен административный штраф до 500 тысяч рублей.

В закусочной Pho сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства и нарушения масочного режима покупателями. В отношении заведения возбуждены административные производства по ч.3 ст. 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по ч.1 ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Напомним, Анатолий Локоть вечером в эфире радиостанции «Городская волна» прокомментировал решение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о продлении режима самоизоляции в регионе до конца июня.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.