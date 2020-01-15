Основанная в Новосибирске весной 2019 года сеть закусочных Cheburek.me намерена открыть по франшизе в 2020 году около новых 100 заведений. Сейчас у нее уже запущено 29 точек и еще 33 находятся в стадии открытия.

О планах по развитию сети «Континенту Сибирь» сообщил основатель Cheburek.me Александр Долгов. По его словам, на сегодня у Cheburek.me 3 собственные закусочные, остальные являются франчайзинговыми. Всего у сети на сегодня запущено 29 заведений и еще 33 находятся в стадии открытия. Всего за 2020 год сеть планирует открыть около 100 новых точек.

По словам Александра Долгова, с точки зрения дальнейшего развития Cheburek.me приоритетен юг России, города с населением от 100 до 700 тысяч человек. Компании интересны города с максимально длинным летом, туристические мегаполисы. Также небольшие российские города, где минимальная конкуренция, и любой новый проект с хорошим дизайном и продуктом заходит на ура.

Совместно со своей супругой Кирой Александр Долгов является основателем сети салонов лазерной эпиляции LaserLove и сети парикмахерских «Стрижевский» (до ребрендинга — Cutman Barbershop)

Как признает Александр Долгов, уровень конкуренции разнится от региона к региону и в том числе зависит от принятых локальных законопроектах о местах нестационарной торговли. «Вопрос именно в местах размещения. Мы рассматриваем мини-стрит формат до 10 кв. метров. И тут все значительно зависит от региона. В Москве, например, очень тяжело найти такие локации, а в Новосибирске по нашим данным более 1000 точек стритфуда, — поясняет Александр Долгов. — Но везде за отличные локации наблюдается высокая конкуренция, и их разбирают за пару часов».

Минимальный объем инвестиций, который требуется для запуска Cheburek.me по франшизе, по данным сети, составляет примерно 550 000 рублей. Сумма зависит от состояния точки, которую арендует партнер.

Примечательно, что с точки зрения дальнейшего развития сети речь идет не только о России, но и о странах СНГ. Как отмечает Александр Долгов, сейчас у Cheburek.me есть партнёры в Минске, Нурсултане и Аламате, ведутся переговоры с Восточной Европой.

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