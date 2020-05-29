Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вечером 28 мая в эфире радиостанции «Городская волна» прокомментировал решение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о продлении режима самоизоляции в регионе до конца июня.

По словам Анатолия Локтя, решение было принято Андреем Травниковым после обсуждения текущей эпидемиологической ситуации на заседании областного штаба по коронавирусу, в ходе которого были представлены текущие показатели распространения инфекции.

«Губернатор Новосибирской области подписал документ, регламентирующий продление режима самоизоляции до конца июня. Это абсолютно обоснованное решение», — отметил Анатолий Локоть.

Напомним, что за сутки было выявлено 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Новосибирской области лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования COVID-19, в том числе 153 ребенка. 31 пациент скончался, 955 человек выздоровели.

Мэр города также прокомментировал проведение 24 июня парада Победы. «Соответствующее решение президента России есть, но оно касается Москвы. Решений о проведении парада на территории Новосибирска у нас нет. Если оно последует, то степень готовности армии высокая. Поэтому если будет приказ, он безусловно будет выполнен. Но в этом случае надо будет решить, как быть с трибуной и зрителями», — пояснил Анатолий Локоть.

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