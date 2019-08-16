Объемы регистраций новых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2019 года, по данным агентства «Автостат-Инфо», упали на 3,6%. В Сибири ситуация обстоит лучше: в округе было зарегистрировано почти 50 тысяч новых автомобилей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большие надежды возлагаются на принятую правительством программу поддержки автопрома.
Подводя итоги первого полугодия, автомобильные дистрибьюторы и дилеры параллельно пересматривали и свои прогнозы до конца года. Оптимизма участникам рынка добавило решение правительства РФ о выделении 10 млрд рублей на программы по поддержке потребительского спроса: 4 млрд рублей на льготный лизинг и 6 млрд рублей на программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По мнению ассоциации «Российские автодилеры», с учетом выделенных средств можно ожидать в конце года сокращения рынка на 4–5%.
«На состояние рынка сегодня в первую очередь влияют рост цен, связанный с ростом НДС и с инфляцией, а также неуверенный рост экономики. Мы снова видим увеличение срока владения автомобилем, это подтверждает, что люди не готовы тратить деньги на дорогостоящий товар, а продолжают использовать имеющийся автомобиль. Поэтому можно говорить о том, что глобально российский рынок будет себя чувствовать хорошо тогда, когда будет экономический рост и рост доходов населения», — резюмировал глава ассоциации «Российские Автодилеры» Олег Мосеев.
В Сибири ситуация с продажами автомобилей пока обстоит лучше, чем в среднем по стране. Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», по итогам первого полугодия 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано почти 50 тысяч новых автомобилей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пятая часть всех реализованных в Сибири новых автомобилей пришлась на Новосибирск, за которым следуют Красноярск, Кемерово и Омск. Наиболее драматичным падение объемов регистрации новых автомобилей, по данным «Автостат Инфо», оказалось в Омской области (–13,6%) и Республике Алтай (–4,1%). Такие результаты примечательны и потому, что именно в Омске в 2018–2019 годы особо активно открывались дилерские центры — в городе появился третий дилер Hyundai, новый второй дилер KIA, вторые дилеры Skoda и Mercedes-Benz. На этом фоне позитивнее всего ситуация в Тыве (+53%), Красноярском крае (+17,8%), Хакасии (13,6%) и Кемеровской области (+10,8%).
Топ-10 брендов
По данным «Автостат-Инфо», первое место по продажам новых автомобилей в рассматриваемом периоде заняла отечественная Lada. За первое полугодие в Сибири было зарегистрировано свыше 10 тысяч новых автомобилей этого бренда, что на 19,4% больше, чем годом ранее. В наибольшей степени Lada обязана таким результатам модели Vesta, на которую пришлось 28% всех продаж, а также Granta (19%). Еще одна модель «АвтоВАЗа», попавшая в Топ-10 самых популярных по рынку — «Нива» (4х4).
Второе место в абсолютном зачете и первое среди иномарок у корейской марки Hyundai, которой удалось за год успешно отвоевать эту позицию у KIA. Марка выросла в объемах реализации на 13%. При этом если ранее локомотивом продаж Hyundai являлись модели Solaris и Creta, то с прошлого года в Топ-3 выбился и новый Tuscon. Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в интервью «Континенту Сибирь» в июне 2019 года отмечал, что стратегия компании действительно подразумевает диверсификацию модельного микса, поэтому Hyundai сознательно снижает долю Solaris и уходит от доминирования этой модели в линейке. Наиболее позитивная динамика прироста, по данным «Автостат-Инфо», наблюдается в отношении моделей Santa Fe и Sonata. Тем не менее пока именно Creta остается самым продаваемым новым автомобилем в Сибири. Если смотреть на продажи автомобилей марки в разрезе регионов, то по абсолютным показателям больше всего новых машин Hyundai было продано в Кемеровской и Новосибирской областях. Помимо этих двух регионов, Hyundai оказалась первой среди иномарок также в Омской области и Алтайском крае.
Замыкает первую тройку корейский бренд KIA (+11,6%). Несмотря на то что в целом по России он уже давно занимает второе место, в Сибири он пока уступает Hyundai. Половина всех продаж KIA пришлась на бюджетную модель Rio, которая занимает второе место в списке самых продаваемых новых автомобилей Сибири. Однако наилучшая динамика наблюдается по моделям Cerato и Optima. Больше всех автомобилей в первом полугодии среди городов Сибири было продано в Кемерове, где у марки один-единственный дилер — «КИА Центр Кемерово Юг». С минимальным отрывом следует Новосибирск, где у бренда сразу три дилера. Больше всего лояльны к марке KIA в Кемеровской и Томской областях, где она занимает первое место среди иномарок.
По итогам 2019 года KIA поставила перед собой достаточно амбициозную задачу — продать в России 250 тысяч новых автомобилей. Немалую роль в достижении таких результатов будет играть и СФО. «Сибирь — это регион, где мы видим потенциал и хотим развиваться. Конечно, там своеобразная ситуация с рынком. Нам приходится конкурировать не только с новыми автомобилями, но и с праворульными «японцами». Но это не означает, что регион должен игнорироваться. Мы думаем над тем, каким образом мы можем наращивать свою долю в Сибири и с помощью каких моделей», — пояснял в интервью «Континенту Сибирь» в марте 2019 года управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль. Стоит отметить, что в 2019 году KIA уже открыл третьих дилеров в Красноярске и Новосибирске.
|ТОП-10 автомобильных марок в Новосибирске по итогам 1 полугодия 2019 года
|Марка
|Продажи
в 1 полугодии
2019 года
|Прирост, %
|Дилеры
|1
|Lada
|1707
|18,20%
|ГК «Бипэк Авто — Азия Авто», «Авто-1»
|2
|Hyundai
|1247
|0,32%
|«Эксперт-Авто» (ГК «Эксперт»),
«Автомир-Новосибирск»
|3
|KIA
|1200
|33,48%
|«Мегапарк» (ГК «АльтПарк»), «Сармат»
|4
|Toyota
|733
|8,75%
|«Автомир-Новосибирск»
|5
|Renault
|653
|9,05%
|«Автомир-Новосибирск»
|6
|UAZ
|644
|0,47%
|ГК «Бипэк Авто — Азия Авто», «Сибтрансавто», «УАЗ-Центр»
|7
|Nissan
|609
|22,52%
|«Эксперт НСК» (ГК «Эксперт»),
«Сибирские моторы»
|8
|Volkswagen
|581
|4,80%
|«Автомир-Новосибирск»
|9
|Skoda
|406
|39,81%
|«Альт-Парк», «Автомир-Новосибирск»
|10
|GAZ LCV
|334
|4,43%
|«Сармат»
|Данные: АЕБ
На четвертой строчке рейтинга расположилась японская Toyota, объемы реализации которой увеличилась на 16,6%. Это лучше, чем в целом по России, где марка занимает 6-е место, и лучше, чем позиции марки в Сибири годом ранее. В отличие от KIA, у Toyota хедлайнерами с точки зрения продаж стали сразу несколько моделей — Camry, RAV4, Land Cruiser. Лучше всего марка себя чувствует в Иркутской области (2-е место) и Алтайском крае (3-е место), где марку представляет новый партнер — ГК «АлтайЕвроМоторс». Интересно и то, что количественно больше всего автомобилей Toyota было продано в Красноярском крае, хотя и в этом регионе у марки абсолютно новый дилер — «Медведь Холдинг», который победил в тендере после ухода с рынка предыдущего партнера — ГК «Крепость». Новому игроку удалось обогнать новосибирского и иркутского дилеров Toyota, работающих с маркой более продолжительный период времени.
На пятой позиции оказалась французская марка Renault (+16,7%). 35% от общего объема пришлось на полноприводный Duster, за которым следуют Logan, Sandero, Kaptur. Среди регионов Сибири наиболее слабо себя чувствует марка в Томской области, где из-за временной утраты дилера она откатилась на 6-е место.
|ТОП-10 автомобильных марок в Омске по итогам 1 полугодия 2019 года
|Марка
|Продажи
в 1 полугодии
2018 года
|Прирост, %
|Дилеры
|1
|Lada
|1078
|35,09%
|«Автоцентр на Кордном», «Бипэк Авто Азия Авто»
|2
|KIA
|731
|49,49%
|«Барс-Запад», ГК «Евразия Моторс»
|3
|Hyundai
|625
|46,71%
|ГК «Феникс-Авто», ГК «Евразия Моторс»,
ГК «Альянс-Авто»
|4
|Renault
|589
|113,41%
|ГК «Евразия Моторс»
|5
|GAZ
|375
|15,35%
|«ФОРВАРД АВТО»
|6
|Toyota
|337
|7,16%
|ГК «Автоплюс»
|7
|Datsun
|269
|4,67%
|ГК «Евразия Моторс»
|8
|Volkswagen
|263
|32,83%
|ГК «Евразия Моторс»
|9
|Nissan
|180
|44,44%
|ГК «Евразия Моторс»
|10
|Skoda
|177
|118,52%
|ГК «Феникс-Авто», ГК «Евразия Моторс»
|Данные: АЕБ
Шестую строчку занял японский бренд Nissan (–14,8%). На его позициях закономерно отразилось сокращение модельного ряда: ранее Nissan принял решение продавать в России только внедорожную линейку. Уже сейчас объемы реализации Almera сократились в два раза. Основной объем продаж Nissan в Сибири теперь приходится на X-Trail, Terrano и Qashqai. Среди регионов Сибири сильнее всего позиции марки в Новосибирской области (5-е место), на которую пришлось 30% всех проданных в Сибири автомобилей этой марки. Слабее всего позиции бренда в Хакасии (13-е место).
С 9-го на 7-е место переместился Volkswagen, объемы которого упали на 2%. Половина всех продаж марки пришлась на модель Passat. Второе место занял внедорожник Tiguan (36%). Лучше всего марка себя чувствует в Томской области (5-е место). Это единственный автобренд, оставшийся в портфеле автоцентра «Евразия», и концентрация на нем позволила дилеру достичь таких результатов. А в Новосибирской области марка, наоборот, лишь 8-я. Впрочем, с ожидаемым открытием второго дилера — компании «Фастар» — доля марки, вероятно, вырастет. Учитывая, что в целом по России Volkswagen находится на 5-м месте, в Сибири ему еще есть куда стремиться.
Восьмую позицию заняла чешская марка Skoda, которой еще год назад вообще не было в Топ-10. Несмотря на непростую ситуацию, бренду удалось увеличить объемы реализации на 37%. Половина всего объема пришлась на бюджетную модель Rapid, еще четверть — на Kodiaq. Сами дилеры ждут нового внедорожника Karoq, на который возлагаются большие надежды с точки зрения продаж. Лучше всего позиции марки в Новосибирске (6-е место), на который пришлась треть всех сибирских продаж марки, а слабее всего в Томске (12-е место), где она утратила официального дилера.
|ТОП-10 автомобильных марок в Красноярске по итогам 1 полугодия 2019 года
|Марка
|Продажи
в 1 полугодии
2019 года
|Прирост, %
|Дилеры
|1
|Lada
|1926
|12,30%
|«Медведь Холдинг», «Лада-Центр»,
«Бугач-Авто»
|2
|Hyundai
|1153
|18,38%
|«Медведь Холдинг»
|3
|KIA
|1067
|10,46%
|«КИА Центр Красноярск» и «СИАЛАВТО»
|4
|Renault
|823
|24,51%
|«СИАЛАВТО»
|5
|Toyota
|809
|370,35%
|«Медведь Холдинг»
|6
|Volkswagen
|461
|4,77%
|«Медведь Холдинг»
|7
|GAZ
|404
|8,89%
|«Фаворит», «Орион-Моторс»
|8
|UAZ
|410
|7,07%
|«Автоцентр КГС»
|9
|Skoda
|268
|4,48%
|«Медведь Холдинг»,
«Шкода Центр Гранада»
|10
|Mazda
|267
|16,30%
|«Арсенал Груп»
|Данные: АЕБ
На девятой строчке оказался американский Chevrolet, который держится в десятке по сути только благодаря модели Niva. Объемы реализации марки упали на 18%. Однако и такой результат можно считать успешным, так как в целом по стране марка занимает лишь 15-е место. Больше всего любят «Ниву» в Томской области, там она занимает 7-е место. Хуже всего позиции марки в Красноярском крае, где она лишь 12-я.
Замыкает Топ-10 японский премиум-бренд Lexus, которому на этот раз удалось обогнать в общем рейтинге такие бренды, как Mazda, UAZ, Mitsubishi, Datsun. Показать такой высокий результат и выйти в Топ-10 марке удалось впервые. В некоторых регионах СФО итоги еще лучше — например, в Томской и Новосибирской областях марка заняла 9-е место. Такая ситуация характерна только для Сибири: в целом по России бренд лишь 17-й в списке, при этом уступает Mercedes-Benz и BMW. Количественно больше всего «Лексусов» было зарегистрировано в Иркутске.
Лидеры и аутсайдеры по темпам роста и падения
По данным «Автостат Инфо», самые заметные темпы роста объемов регистрации новых автомобилей продемонстрировали китайские бренды — Dongfeng (+288%), Haval (+271%), Geely (+266%). В свою очередь наибольшие темпы падения оказались у китайского Lifan (–60%), французских Peugeot (–57%) и Citroen (–53%). Также высокую амплитуду регистраций показывают люксовые бренды, однако в их случае важное значение имеет эффект низкой базы.
Ситуация в премиум-сегменте
По данным агентства «Автостат Инфо», объемы регистраций новых автомобилей премиум-брендов в Сибири за первое полугодие 2019 года выросли на 3%.
Первое место по Сибири в этом сегменте традиционно занял японский бренд Lexus, объемы регистраций которого остались на уровне первого полугодия 2018 года (+0,4%). Такие результаты вдвойне примечательны, учитывая, что в целом по России марка лишь третья в премиум-сегменте. Львиная доля (42%) от общего объема пришлась на модель RX, за которой следуют LX (24%) и NX (22%). Все три модели вошли в Топ-5 самых продаваемых на рынке в премиум-сегменте. Неплохой старт взял и новый ES (+157%), а вот новинка этого года — кроссовер UX — пока погоды для марки не делает. Сами дилеры также не стремятся вкладываться в продвижение этой модели — из всех городов Сибири выставочный стенд для этой модели сделал лишь уполномоченный партнер в Красноярске — «Медведь-Холдинг».
|ТОП-10 премиум-брендов по итогам 1 полугодия 2019 года по объемам регистраций в Сибири
|Марка
|Продажи в 1 полугодии 2019 года
|Прирост в сравнении
с 1 полугодием 2018 года
|1
|Lexus
|1162
|0,3%
|2
|BMW
|756
|24,1%
|3
|Mercedes-Benz
|496
|9,2%
|4
|Audi
|306
|1,6%
|5
|Land Rover
|253
|16,80%
|6
|Porsche
|139
|28,7%
|7
|Infiniti
|138
|6,2%
|8
|Volvo
|82
|4,7%
|9
|Jaguar
|43
|20,4%
|10
|Jeep
|28
|115,4%
|Данные: «Автостат-Инфо»
На второй строчке оказался немецкий бренд BMW, объемы регистраций которого увеличилась на четверть. В отличие от Lexus в модельном ряду баварской марки нет явно выраженного локомотива, который бы тянул всю марку, хотя внедорожники Х5 и Х3 закономерно стали самыми продаваемыми моделями бренда в Сибири. Новая «трешка» тоже отличилась с точки зрения интереса аудитории и динамики прироста регистраций (+80%), однако в отличие от Европы, где она является одной из самых популярных моделей BMW, в Сибири на нее приходится лишь 10% всех продаж. Интересно, что в первом полугодии были также зарегистрированы и такие экзотические модели бренда, как Z4, i3 и i8. Больше всего автомобилей баварской марки было продано в Новосибирске. Заметный рост продаж делает более амбициозными дальнейшие цели марки. Так, глава российского представительства BMW Штефан Тойхерт в интервью «Континенту Сибирь» в апреле 2019 года отмечал, что компания стремится достигнуть 1-го места в Новосибирске, в том числе и с учетом бренда Lexus. Сами сибирские дилеры также активно продвигают марку в регионе — так, к примеру, компании «ЭлитАвто-Сибирь» (Новосибирск) и «Барс» (Омск) провели сразу несколько крупных клиентских мероприятий, главным из которых можно считать федеральное роад-шоу «BMW.Избранное».
Замыкает Топ-3 немецкий Mercedes-Benz, упавший по объемам в Сибири на 9%. Пятая часть всех продаж пришлась на модель GLE, за которой следуют Е-Класс (17%) и С-Класс (14%). Хуже всего ситуация оказалась с S-классом — его объемы регистраций упали в два раза. Усилению позиций марки должен поспособствовать запуск в 2019 году сразу двух новых официальных дилеров. Так, в июле 2019 года начал свою работу второй официальный дилер марки в Омске — компания «Евразия Премиум» (ГК «Евразия Моторс»). Также в ближайшие месяцы ожидается запуск второго официального дилера марки в Новосибирске — самарской компании «Фастар». Марке есть к чему стремиться в Сибири — в целом по России, по данным АЕБ, она занимает первое место в своем сегменте.
Лишь на четвертой позиции в общем рейтинге находится немецкий бренд Audi, объемы регистрации которого упали на 1,6%. Две трети всех продаж марки приходятся на три внедорожника — Q3, Q5 и Q7. В то же время драматично сократились объемы у модели А6 — на целых 69%. Больше всех автомобилей четырех колец среди дилеров Сибири продает «Ауди Центр Красноярск» («Арсенал Груп»).
|ТОП-10 самых популярных моделей новых автомобилей премиум-брендов в Сибири
|Количество регистраций
в 1 полугодии 2019 года
|Прирост, %
|1
|Lexus RX
|489
|8,4%
|2
|Lexus LX
|280
|4,80%
|3
|Lexus NX
|258
|24,10%
|4
|BMW X5
|147
|42,70%
|5
|BMW X3
|123
|46,40%
|6
|Mercedes-Benz GLC
|98
|1,00%
|7
|Porsche Cayenne
|94
|80,80%
|8
|BMW 5 серии
|92
|7,00%
|9
|Range Rover
|87
|35,90%
|10
|BMW 3 серии
|85
|80,9%
|Данные: Автостат-Инфо
Замыкает Топ-5 британский Land Rover, объемы которого упали на 16,8%. Наиболее популярными моделями бренда стали Range Rover и Range Rover Sport, на которые в сумме пришлось 40% всех продаж. Однако в целом Range Rover стал единственной моделью марки, которой удалось выйти в плюс по итогам полугодия — объемы регистрации по остальным моделям, по данным «Автостат-Инфо», сократились. Вместе с тем в первом полугодии 2019 года марка успешно справила новоселье в Новосибирске, запустив новый полнофункциональный салон. В 2019–2020 годы ожидается также запуск дилерского центра по новым стандартам в Красноярске компании «Арсенал Груп».
Экзотика в люксе
В первом полугодии 2019 года нашли своих владельцев восемь автомобилей Bentley. Половина из них пришлась на внедорожник Bentayga и еще половина — на модель Continental. Единственным официальным дилером марки в Сибири на сегодня является красноярская компания «Кристалл», являющаяся дочерней структурой Балтийского банка развития.
На втором месте в люкс-сегменте расположилась итальянская марка Lamborghini с четырьмя автомобилями. Речь идет о трех внедорожниках Urus и одном купе Huracan.
Также своих владельцев нашли два Ferrari (GTC4 LUSSO и 488 GTB), два Aston Martin (V8 Vantage), два Rolls-Royce (Ghost и Wraith), а также по одной Tesla (Model Х) и Maserati (Ghibli).
Топ-10 самых крупных автодилеров
«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных сибирских автодилеров по показателю доли рынка в основном регионе присутствия. В основе подсчетов — оценочные данные АЕБ по продажам новых автомобилей в регионах Сибири.
Первое место в рейтинге по итогам первого полугодия 2019 года впервые занял красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, его доля составила порядка 40%. Достижению таких результатов в рассматриваемом периоде поспособствовало пополнение портфеля брендов компании марками Toyota и Lexus, исторически имевшими сильные позиции в Красноярске.
Второе место заняла омская группа компаний «Евразия Моторс» Ильи Фридмана. В конце 2018 года авторитейлер пополнил свой портфель маркой Skoda, а в июле 2019 года открыл дилерский центр Mercedes-Benz. Эта марка стала первым премиум-брендом в портфеле «Евразии Моторс». Таким образом, у авторитейлера еще есть задел для роста доли рынка.
|ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж
|Дилер
|Доля рынка в основном регионе присутствия
|Основной регион присутствия
|Представляемые бренды
|Основной бенефициар/
глава компани
|1
|«Медведь Холдинг»
|40,39%
|Красноярский край
|Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Citroen, Lada, Toyota, Lexus
|Николай Бяков
|2
|ГК «Евразия Моторс»
|37,09%
|Омская область
|Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, KIA, Skoda
|Илья Фридман
|3
|«Автомир-Новосибирск»
|28,2%
|Новосибирская область
|Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford
|Николай Груздев,
Александр Митько
|4
|ГК «Сибинпэкс»
|27,99%
|Кемеровская область
|Audi, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Renault, Skoda, Hyundai, GMAvtoVAZ
|Фания Сапожникова
|5
|ГК «Элке-Авто»
|26,78%
|Томская область
|Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai
|Виктор Маршев
|6
|«АНТ»
|26,47%
|Алтайский край
|Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun
|Александр Поддубный
|7
|Группа автодилерских предприятий
Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»)
|21,61%
|Иркутская область
|Toyota, Lexus, Renault
|Анатолий Панцевич
|8
|Автоцентр «Сто Коней»
|21,19%
|Томская область
|KIA, Chevrolet, Ford
|Николай Воронков
|9
|«КИА Центр Кемерово Юг»/«УАЗ Центр Кемерово» (ООО «Ай Би Эм»)
|17,78%
|Кемеровская область
|KIA, UAZ
|Денис Пронин
|10
|Картель Авто
|17,37%
|Кемеровская область
|Hyundai, Nissan, Datsun, Subaru, Mitsubishi, Citroen
|Сергей Малянов
|Данные: АЕБ
Замыкает Топ-3 московский «Автомир», который сосредоточил в своем портфеле в Новосибирске широкий портфель брендов, включая Toyota, Renault, Volkswagen, причем являясь пока их единственным официальным дилером в городе.
Четвертое место занял традиционный хедлайнер рейтинга — кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой. В ее состав также входит новокузнецкий салон «СибМоторс», который летом 2019 года пополнил портфель китайским брендом Haval.
А на пятом месте оказалась томская группа компаний «Элке Авто» Виктора Маршева. Заполучив в свой портфель бренд Hyundai, авторитейлер упрочил свои позиции в рейтинге с учетом наличия Toyota и Lexus. Однако с состоявшимся закрытием направления Mazda компания может спуститься вниз в рейтинге по итогам 2019 года.
Шестую строчку занял бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Отказавшись в 2016 году от бренда Lada, «АНТ» остался самым крупным дилером Алтайского края, однако в общем рейтинге его доля теперь уже не так высока.
Седьмую позицию заняла иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»). Благодаря наличию в портфеле Toyota, Lexus и Renault группа компаний продолжает сохранять высокие количественные показатели продаж.
На восьмой строчке расположился томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова. С учетом ухода Ford из России у компании появились мощности для альтернативного бренда в дополнение к KIA и GM-AvtoVAZ. Таким образом, позиции компании в дальнейшем могут дополнительно усилиться.
На девятой позиции впервые расположилась кемеровская компания «Ай-Би-Эм» с брендами KIA и UAZ. Возглавляемый Денисом Прониным автоцентр смог обеспечить продажи корейской марки на уровне, сопоставимом с тремя дилерами марки в Новосибирске.
Замыкает Топ-10 еще один новый участник рейтинга — кемеровская группа компаний «Картель Авто» Сергея Малянова. Пополнение портфеля брендов маркой Hyundai в дополнение к действующему портфелю позволило авторитейлеру увеличить объемы сбыта, долю рынка и попасть в рейтинг.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Частухин,
генеральный директор компании «Реал-Моторс», официального дилера KIA, Mazda, Subaru в Алтайском крае:
— Первое полугодие было ознаменовано существенным ростом для нашей компании с точки зрения как реализации автомобилей, так и сервисных услуг. Так, прирост продаж по марке KIA составил 24%, что значительно выше, чем в среднем по России. Причина в увеличении активности клиентов и эффекте от действия множества инструментов, внедряемых дистрибьютором марки для роста доли рынка. Помимо «Трейд-ин», это «Первый семейный автомобиль» и выгодные программы рассрочки в сочетании с обновлением модельного ряда KIA и выводом востребованных новинок. Мы приобрели и новых клиентов, в том числе благодаря тому, что марка сделала шаг в сторону премиальности, но при этом не утратив удачного отношения цены и качества. С учетом роста парка автомобилей KIA в регионе, у нас на 47% увеличилось количество заездов на ТО.
В первом полугодии нам также удалось достичь рекордного 50%-ного роста продаж автомобилей Mazda. Основные причины — сокращение сроков поставок (с 4 месяцев до 2–3 недель) и увеличение возможности выбора автомобилей клиентами благодаря пересмотру дистрибьютором схемы поставок. Покупатели проявляют высокий интерес как к СХ-5, активно пересаживаясь на него с автомобилей в предыдущем кузове, так и к новому СХ-9, который служит ярким примером движения Mazda в сторону премиум-сегмента. В условиях роста парка автомобилей у нас на 12–14% увеличилось число заездов на сервис. Работать с брендом стало интереснее и выгоднее.
По марке Subaru у нас стабильная доля рынка (выше 1%) и небольшой рост по продажам и сервису. Автомобили марки успешно себя зарекомендовали в Сибири. Их визитной карточкой стали симметричный полный привод, оппозитные моторы, брутальный дизайн. Помимо «Трейд-ин», интересу к бренду способствует программа I am subarist («Я — Субарист»), дающая преференции действующим клиентам.
С учетом обозначенных факторов и высокой активности покупателей осенью мы ожидаем, что второе полугодие будет для нас не менее результативным. В частности, мы планируем на 140% выполнить наш утвержденный ранее план по марке KIA.
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«ЭКСПЕРТ-АВТО»: первое место* марки Hyundai среди иномарок в Новосибирске — закономерность
Компания «ЭКСПЕРТ-АВТО» является официальным дилером автомобилей Hyundai в Новосибирске с 2015 года, а также единственная в городе с 2017 года официально представляет премиальный бренд Genesis.
С момента своего открытия и каждый день дилерский центр «ЭКСПЕРТ-АВТО» на Богдана Хмельницкого в полной мере соответствует философии бренда Hyundai, суть которой — предложить своим покупателям продукцию высочайшего качества по умеренным ценам. Как результат добросовестной и эффективной работы — награда «Лучший новый дилерский центр 2016 года по версии «Хендэ Мотор СНГ».
В своей работе компания «ЭКСПЕРТ-АВТО» выстраивает только дружественные и плодотворные отношения со своими клиентами. В поддержку этой политики в 2017 году была разработана и запущена бессрочная программа лояльности Expert Family. Эта бесплатная бонусная программа — благодарность постоянным клиентам, которые обслуживают свой автомобиль в «ЭКСПЕРТАВТО» и рекомендуют компанию своим друзьям и знакомым. Суть программы в том, чтобы сделать возможным обслуживание своего автомобиля бесплатным, ведь накопленными баллами можно оплачивать до 100% от суммы чека**.
Удобно расположенный в черте города, на правом берегу дилерский центр Hyundai — «ЭКСПЕРТ-АВТО» все чаще выбирают жители города. И этот факт подтверждает звание «Лучшая компания в номинации «Продажа автомобилей»» по итогам конкурса 2gis.ru «Открытия года»***.
Одной из главных составляющих успеха любого предприятия всегда является команда. В «ЭКСПЕРТ-АВТО» этому уделяют особое внимание. Специалисты дилерского центра проходят регулярное повышение квалификации у дистрибьютора и являются высочайшими профессионалами своего дела. О безупречном сервисе и высоком уровне профессионализма сотрудников свидетельствуют положительные отзывы и высокие оценки клиентов компании, это подтверждает сертификат «Хорошее место. Выбор пользователей Яндекс — 2018».
Главным приоритетом работы компании является удовлетворенность клиентов. В подтверждение этих слов по итогам II квартала 2019 года дилерский центр «ЭКСПЕРТ-АВТО» в очередной раз вошел в список самых рекомендуемых дилеров среди клиентов Hyundai, по данным 5Star Ranking — рейтинга дилеров, организованного компанией «Хендэ Мотор СНГ», основанного на рекомендациях клиентов отделов продаж и сервиса.
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* По данным агентства «Автостат Инфо» по количеству регистраций новых автомобилей в регионе в первом полугодии 2019 года.
** Бессрочно, подробности по ссылке.
*** В 2016 году.
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