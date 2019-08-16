Объемы регистраций новых автомобилей в России по итогам первого полугодия 2019 года, по данным агентства «Автостат-Инфо», упали на 3,6%. В Сибири ситуация обстоит лучше: в округе было зарегистрировано почти 50 тысяч новых автомобилей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большие надежды возлагаются на принятую правительством программу поддержки автопрома.

Подводя итоги первого полугодия, автомобильные дистрибьюторы и дилеры параллельно пересматривали и свои прогнозы до конца года. Оптимизма участникам рынка добавило решение правительства РФ о выделении 10 млрд рублей на программы по поддержке потребительского спроса: 4 млрд рублей на льготный лизинг и 6 млрд рублей на программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По мнению ассоциации «Российские автодилеры», с учетом выделенных средств можно ожидать в конце года сокращения рынка на 4–5%.

«На состояние рынка сегодня в первую очередь влияют рост цен, связанный с ростом НДС и с инфляцией, а также неуверенный рост экономики. Мы снова видим увеличение срока владения автомобилем, это подтверждает, что люди не готовы тратить деньги на дорогостоящий товар, а продолжают использовать имеющийся автомобиль. Поэтому можно говорить о том, что глобально российский рынок будет себя чувствовать хорошо тогда, когда будет экономический рост и рост доходов населения», — резюмировал глава ассоциации «Российские Автодилеры» Олег Мосеев.

В Сибири ситуация с продажами автомобилей пока обстоит лучше, чем в среднем по стране. Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», по итогам первого полугодия 2019 года в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано почти 50 тысяч новых автомобилей, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пятая часть всех реализованных в Сибири новых автомобилей пришлась на Новосибирск, за которым следуют Красноярск, Кемерово и Омск. Наиболее драматичным падение объемов регистрации новых автомобилей, по данным «Автостат Инфо», оказалось в Омской области (–13,6%) и Республике Алтай (–4,1%). Такие результаты примечательны и потому, что именно в Омске в 2018–2019 годы особо активно открывались дилерские центры — в городе появился третий дилер Hyundai, новый второй дилер KIA, вторые дилеры Skoda и Mercedes-Benz. На этом фоне позитивнее всего ситуация в Тыве (+53%), Красноярском крае (+17,8%), Хакасии (13,6%) и Кемеровской области (+10,8%).

Топ-10 брендов

По данным «Автостат-Инфо», первое место по продажам новых автомобилей в рассматриваемом периоде заняла отечественная Lada. За первое полугодие в Сибири было зарегистрировано свыше 10 тысяч новых автомобилей этого бренда, что на 19,4% больше, чем годом ранее. В наибольшей степени Lada обязана таким результатам модели Vesta, на которую пришлось 28% всех продаж, а также Granta (19%). Еще одна модель «АвтоВАЗа», попавшая в Топ-10 самых популярных по рынку — «Нива» (4х4).

Второе место в абсолютном зачете и первое среди иномарок у корейской марки Hyundai, которой удалось за год успешно отвоевать эту позицию у KIA. Марка выросла в объемах реализации на 13%. При этом если ранее локомотивом продаж Hyundai являлись модели Solaris и Creta, то с прошлого года в Топ-3 выбился и новый Tuscon. Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в интервью «Континенту Сибирь» в июне 2019 года отмечал, что стратегия компании действительно подразумевает диверсификацию модельного микса, поэтому Hyundai сознательно снижает долю Solaris и уходит от доминирования этой модели в линейке. Наиболее позитивная динамика прироста, по данным «Автостат-Инфо», наблюдается в отношении моделей Santa Fe и Sonata. Тем не менее пока именно Creta остается самым продаваемым новым автомобилем в Сибири. Если смотреть на продажи автомобилей марки в разрезе регионов, то по абсолютным показателям больше всего новых машин Hyundai было продано в Кемеровской и Новосибирской областях. Помимо этих двух регионов, Hyundai оказалась первой среди иномарок также в Омской области и Алтайском крае.

Замыкает первую тройку корейский бренд KIA (+11,6%). Несмотря на то что в целом по России он уже давно занимает второе место, в Сибири он пока уступает Hyundai. Половина всех продаж KIA пришлась на бюджетную модель Rio, которая занимает второе место в списке самых продаваемых новых автомобилей Сибири. Однако наилучшая динамика наблюдается по моделям Cerato и Optima. Больше всех автомобилей в первом полугодии среди городов Сибири было продано в Кемерове, где у марки один-единственный дилер — «КИА Центр Кемерово Юг». С минимальным отрывом следует Новосибирск, где у бренда сразу три дилера. Больше всего лояльны к марке KIA в Кемеровской и Томской областях, где она занимает первое место среди иномарок.

По итогам 2019 года KIA поставила перед собой достаточно амбициозную задачу — продать в России 250 тысяч новых автомобилей. Немалую роль в достижении таких результатов будет играть и СФО. «Сибирь — это регион, где мы видим потенциал и хотим развиваться. Конечно, там своеобразная ситуация с рынком. Нам приходится конкурировать не только с новыми автомобилями, но и с праворульными «японцами». Но это не означает, что регион должен игнорироваться. Мы думаем над тем, каким образом мы можем наращивать свою долю в Сибири и с помощью каких моделей», — пояснял в интервью «Континенту Сибирь» в марте 2019 года управляющий директор «КИА Моторс Россия и СНГ» Александр Мигаль. Стоит отметить, что в 2019 году KIA уже открыл третьих дилеров в Красноярске и Новосибирске.

ТОП­-10 автомобильных марок в Новосибирске по итогам 1 полугодия 2019 года Марка Продажи

в 1 полугодии

2019 года Прирост, % Дилеры 1 Lada 1707 18,20% ГК «Бипэк Авто — Азия Авто», «Авто­-1» 2 Hyundai 1247 ­0,32% «Эксперт-Авто» (ГК «Эксперт»),

«Автомир-­Новосибирск» 3 KIA 1200 33,48% «Мегапарк» (ГК «Альт­Парк»), «Сармат» 4 Toyota 733 8,75% «Автомир­-Новосибирск» 5 Renault 653 ­9,05% «Автомир­-Новосибирск» 6 UAZ 644 0,47% ГК «Бипэк Авто — Азия Авто», «Сибтрансавто», «УАЗ­-Центр» 7 Nissan 609 ­22,52% «Эксперт НСК» (ГК «Эксперт»),

«Сибирские моторы» 8 Volkswagen 581 ­4,80% «Автомир-­Новосибирск» 9 Skoda 406 39,81% «Альт­-Парк», «Автомир-Новосибирск» 10 GAZ LCV 334 ­4,43% «Сармат» Данные: АЕБ

На четвертой строчке рейтинга расположилась японская Toyota, объемы реализации которой увеличилась на 16,6%. Это лучше, чем в целом по России, где марка занимает 6-е место, и лучше, чем позиции марки в Сибири годом ранее. В отличие от KIA, у Toyota хедлайнерами с точки зрения продаж стали сразу несколько моделей — Camry, RAV4, Land Cruiser. Лучше всего марка себя чувствует в Иркутской области (2-е место) и Алтайском крае (3-е место), где марку представляет новый партнер — ГК «АлтайЕвроМоторс». Интересно и то, что количественно больше всего автомобилей Toyota было продано в Красноярском крае, хотя и в этом регионе у марки абсолютно новый дилер — «Медведь Холдинг», который победил в тендере после ухода с рынка предыдущего партнера — ГК «Крепость». Новому игроку удалось обогнать новосибирского и иркутского дилеров Toyota, работающих с маркой более продолжительный период времени.

На пятой позиции оказалась французская марка Renault (+16,7%). 35% от общего объема пришлось на полноприводный Duster, за которым следуют Logan, Sandero, Kaptur. Среди регионов Сибири наиболее слабо себя чувствует марка в Томской области, где из-за временной утраты дилера она откатилась на 6-е место.

ТОП­-10 автомобильных марок в Омске по итогам 1 полугодия 2019 года Марка Продажи

в 1 полугодии

2018 года Прирост, % Дилеры 1 Lada 1078 35,09% «Автоцентр на Кордном», «Бипэк Авто Азия Авто» 2 KIA 731 49,49% «Барс­-Запад», ГК «Евразия­ Моторс» 3 Hyundai 625 46,71% ГК «Феникс-Авто», ГК «Евразия­ Моторс»,

ГК «Альянс­-Авто» 4 Renault 589 113,41% ГК «Евразия Моторс» 5 GAZ 375 ­15,35% «ФОРВАРД АВТО» 6 Toyota 337 ­7,16% ГК «Автоплюс» 7 Datsun 269 4,67% ГК «Евразия­ Моторс» 8 Volkswagen 263 32,83% ГК «Евразия­ Моторс» 9 Nissan 180 ­44,44% ГК «Евразия­ Моторс» 10 Skoda 177 118,52% ГК «Феникс-Авто», ГК «Евразия­ Моторс» Данные: АЕБ

Шестую строчку занял японский бренд Nissan (–14,8%). На его позициях закономерно отразилось сокращение модельного ряда: ранее Nissan принял решение продавать в России только внедорожную линейку. Уже сейчас объемы реализации Almera сократились в два раза. Основной объем продаж Nissan в Сибири теперь приходится на X-Trail, Terrano и Qashqai. Среди регионов Сибири сильнее всего позиции марки в Новосибирской области (5-е место), на которую пришлось 30% всех проданных в Сибири автомобилей этой марки. Слабее всего позиции бренда в Хакасии (13-е место).

С 9-го на 7-е место переместился Volkswagen, объемы которого упали на 2%. Половина всех продаж марки пришлась на модель Passat. Второе место занял внедорожник Tiguan (36%). Лучше всего марка себя чувствует в Томской области (5-е место). Это единственный автобренд, оставшийся в портфеле автоцентра «Евразия», и концентрация на нем позволила дилеру достичь таких результатов. А в Новосибирской области марка, наоборот, лишь 8-я. Впрочем, с ожидаемым открытием второго дилера — компании «Фастар» — доля марки, вероятно, вырастет. Учитывая, что в целом по России Volkswagen находится на 5-м месте, в Сибири ему еще есть куда стремиться.

Восьмую позицию заняла чешская марка Skoda, которой еще год назад вообще не было в Топ-10. Несмотря на непростую ситуацию, бренду удалось увеличить объемы реализации на 37%. Половина всего объема пришлась на бюджетную модель Rapid, еще четверть — на Kodiaq. Сами дилеры ждут нового внедорожника Karoq, на который возлагаются большие надежды с точки зрения продаж. Лучше всего позиции марки в Новосибирске (6-е место), на который пришлась треть всех сибирских продаж марки, а слабее всего в Томске (12-е место), где она утратила официального дилера.

ТОП­-10 автомобильных марок в Красноярске по итогам 1 полугодия 2019 года Марка Продажи

в 1 полугодии

2019 года Прирост, % Дилеры 1 Lada 1926 12,30% «Медведь ­Холдинг», «Лада­-Центр»,

«Бугач­-Авто» 2 Hyundai 1153 18,38% «Медведь Холдинг» 3 KIA 1067 10,46% «КИА Центр Красноярск» и «СИАЛАВТО» 4 Renault 823 24,51% «СИАЛАВТО» 5 Toyota 809 370,35% «Медведь­ Холдинг» 6 Volkswagen 461 4,77% «Медведь­ Холдинг» 7 GAZ 404 8,89% «Фаворит», «Орион-Моторс» 8 UAZ 410 ­7,07% «Автоцентр КГС» 9 Skoda 268 4,48% «Медведь Холдинг»,

«Шкода Центр Гранада» 10 Mazda 267 ­16,30% «Арсенал Груп» Данные: АЕБ

На девятой строчке оказался американский Chevrolet, который держится в десятке по сути только благодаря модели Niva. Объемы реализации марки упали на 18%. Однако и такой результат можно считать успешным, так как в целом по стране марка занимает лишь 15-е место. Больше всего любят «Ниву» в Томской области, там она занимает 7-е место. Хуже всего позиции марки в Красноярском крае, где она лишь 12-я.

Замыкает Топ-10 японский премиум-бренд Lexus, которому на этот раз удалось обогнать в общем рейтинге такие бренды, как Mazda, UAZ, Mitsubishi, Datsun. Показать такой высокий результат и выйти в Топ-10 марке удалось впервые. В некоторых регионах СФО итоги еще лучше — например, в Томской и Новосибирской областях марка заняла 9-е место. Такая ситуация характерна только для Сибири: в целом по России бренд лишь 17-й в списке, при этом уступает Mercedes-Benz и BMW. Количественно больше всего «Лексусов» было зарегистрировано в Иркутске.

Лидеры и аутсайдеры по темпам роста и падения

По данным «Автостат Инфо», самые заметные темпы роста объемов регистрации новых автомобилей продемонстрировали китайские бренды — Dongfeng (+288%), Haval (+271%), Geely (+266%). В свою очередь наибольшие темпы падения оказались у китайского Lifan (–60%), французских Peugeot (–57%) и Citroen (–53%). Также высокую амплитуду регистраций показывают люксовые бренды, однако в их случае важное значение имеет эффект низкой базы.

Ситуация в премиум-сегменте

По данным агентства «Автостат Инфо», объемы регистраций новых автомобилей премиум-брендов в Сибири за первое полугодие 2019 года выросли на 3%.

Первое место по Сибири в этом сегменте традиционно занял японский бренд Lexus, объемы регистраций которого остались на уровне первого полугодия 2018 года (+0,4%). Такие результаты вдвойне примечательны, учитывая, что в целом по России марка лишь третья в премиум-сегменте. Львиная доля (42%) от общего объема пришлась на модель RX, за которой следуют LX (24%) и NX (22%). Все три модели вошли в Топ-5 самых продаваемых на рынке в премиум-сегменте. Неплохой старт взял и новый ES (+157%), а вот новинка этого года — кроссовер UX — пока погоды для марки не делает. Сами дилеры также не стремятся вкладываться в продвижение этой модели — из всех городов Сибири выставочный стенд для этой модели сделал лишь уполномоченный партнер в Красноярске — «Медведь-Холдинг».

ТОП-­10 премиум­-брендов по итогам 1 полугодия 2019 года по объемам регистраций в Сибири Марка Продажи в 1 полугодии 2019 года Прирост в сравнении

с 1 полугодием 2018 года 1 Lexus 1162 0,3% 2 BMW 756 24,1% 3 Mercedes­-Benz 496 ­9,2% 4 Audi 306 ­1,6% 5 Land Rover 253 ­16,80% 6 Porsche 139 28,7% 7 Infiniti 138 6,2% 8 Volvo 82 ­4,7% 9 Jaguar 43 ­20,4% 10 Jeep 28 115,4% Данные: «Автостат­-Инфо»

На второй строчке оказался немецкий бренд BMW, объемы регистраций которого увеличилась на четверть. В отличие от Lexus в модельном ряду баварской марки нет явно выраженного локомотива, который бы тянул всю марку, хотя внедорожники Х5 и Х3 закономерно стали самыми продаваемыми моделями бренда в Сибири. Новая «трешка» тоже отличилась с точки зрения интереса аудитории и динамики прироста регистраций (+80%), однако в отличие от Европы, где она является одной из самых популярных моделей BMW, в Сибири на нее приходится лишь 10% всех продаж. Интересно, что в первом полугодии были также зарегистрированы и такие экзотические модели бренда, как Z4, i3 и i8. Больше всего автомобилей баварской марки было продано в Новосибирске. Заметный рост продаж делает более амбициозными дальнейшие цели марки. Так, глава российского представительства BMW Штефан Тойхерт в интервью «Континенту Сибирь» в апреле 2019 года отмечал, что компания стремится достигнуть 1-го места в Новосибирске, в том числе и с учетом бренда Lexus. Сами сибирские дилеры также активно продвигают марку в регионе — так, к примеру, компании «ЭлитАвто-Сибирь» (Новосибирск) и «Барс» (Омск) провели сразу несколько крупных клиентских мероприятий, главным из которых можно считать федеральное роад-шоу «BMW.Избранное».

Замыкает Топ-3 немецкий Mercedes-Benz, упавший по объемам в Сибири на 9%. Пятая часть всех продаж пришлась на модель GLE, за которой следуют Е-Класс (17%) и С-Класс (14%). Хуже всего ситуация оказалась с S-классом — его объемы регистраций упали в два раза. Усилению позиций марки должен поспособствовать запуск в 2019 году сразу двух новых официальных дилеров. Так, в июле 2019 года начал свою работу второй официальный дилер марки в Омске — компания «Евразия Премиум» (ГК «Евразия Моторс»). Также в ближайшие месяцы ожидается запуск второго официального дилера марки в Новосибирске — самарской компании «Фастар». Марке есть к чему стремиться в Сибири — в целом по России, по данным АЕБ, она занимает первое место в своем сегменте.

Лишь на четвертой позиции в общем рейтинге находится немецкий бренд Audi, объемы регистрации которого упали на 1,6%. Две трети всех продаж марки приходятся на три внедорожника — Q3, Q5 и Q7. В то же время драматично сократились объемы у модели А6 — на целых 69%. Больше всех автомобилей четырех колец среди дилеров Сибири продает «Ауди Центр Красноярск» («Арсенал Груп»).

ТОП­-10 самых популярных моделей новых автомобилей премиум-­брендов в Сибири Количество регистраций

в 1 полугодии 2019 года Прирост, % 1 Lexus RX 489 8,4% 2 Lexus LX 280 ­4,80% 3 Lexus NX 258 ­24,10% 4 BMW X5 147 42,70% 5 BMW X3 123 46,40% 6 Mercedes­-Benz GLC 98 ­1,00% 7 Porsche Cayenne 94 80,80% 8 BMW 5 серии 92 7,00% 9 Range Rover 87 35,90% 10 BMW 3 серии 85 80,9% Данные: Автостат­-Инфо

Замыкает Топ-5 британский Land Rover, объемы которого упали на 16,8%. Наиболее популярными моделями бренда стали Range Rover и Range Rover Sport, на которые в сумме пришлось 40% всех продаж. Однако в целом Range Rover стал единственной моделью марки, которой удалось выйти в плюс по итогам полугодия — объемы регистрации по остальным моделям, по данным «Автостат-Инфо», сократились. Вместе с тем в первом полугодии 2019 года марка успешно справила новоселье в Новосибирске, запустив новый полнофункциональный салон. В 2019–2020 годы ожидается также запуск дилерского центра по новым стандартам в Красноярске компании «Арсенал Груп».

Экзотика в люксе

В первом полугодии 2019 года нашли своих владельцев восемь автомобилей Bentley. Половина из них пришлась на внедорожник Bentayga и еще половина — на модель Continental. Единственным официальным дилером марки в Сибири на сегодня является красноярская компания «Кристалл», являющаяся дочерней структурой Балтийского банка развития.

На втором месте в люкс-сегменте расположилась итальянская марка Lamborghini с четырьмя автомобилями. Речь идет о трех внедорожниках Urus и одном купе Huracan.

Также своих владельцев нашли два Ferrari (GTC4 LUSSO и 488 GTB), два Aston Martin (V8 Vantage), два Rolls-Royce (Ghost и Wraith), а также по одной Tesla (Model Х) и Maserati (Ghibli).

Топ-10 самых крупных автодилеров

«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных сибирских автодилеров по показателю доли рынка в основном регионе присутствия. В основе подсчетов — оценочные данные АЕБ по продажам новых автомобилей в регионах Сибири.

Первое место в рейтинге по итогам первого полугодия 2019 года впервые занял красноярский «Медведь Холдинг» Николая Бякова, его доля составила порядка 40%. Достижению таких результатов в рассматриваемом периоде поспособствовало пополнение портфеля брендов компании марками Toyota и Lexus, исторически имевшими сильные позиции в Красноярске.

Второе место заняла омская группа компаний «Евразия Моторс» Ильи Фридмана. В конце 2018 года авторитейлер пополнил свой портфель маркой Skoda, а в июле 2019 года открыл дилерский центр Mercedes-Benz. Эта марка стала первым премиум-брендом в портфеле «Евразии Моторс». Таким образом, у авторитейлера еще есть задел для роста доли рынка.

ТОП­-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия, посчитанной по показателю продаж Дилер Доля рынка в основном регионе присутствия Основной регион присутствия Представляемые бренды Основной бенефициар/

глава компани 1 «Медведь Холдинг» 40,39% Красноярский край Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Citroen, Lada, Toyota, Lexus Николай Бяков 2 ГК «Евразия Моторс» 37,09% Омская область Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Hyundai, Renault, Volkswagen, Datsun, Citroen, KIA, Skoda Илья Фридман 3 «Автомир­-Новосибирск» 28,2% Новосибирская область Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Ford Николай Груздев,

Александр Митько 4 ГК «Сибинпэкс» 27,99% Кемеровская область Audi, Volkswagen, Mazda, Suzuki, Renault, Skoda, Hyundai, GM­AvtoVAZ Фания Сапожникова 5 ГК «Элке­-Авто» 26,78% Томская область Toyota, Lexus, Mazda, Hyundai Виктор Маршев 6 «АНТ» 26,47% Алтайский край Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Datsun Александр Поддубный 7 Группа автодилерских предприятий

Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр») 21,61% Иркутская область Toyota, Lexus, Renault Анатолий Панцевич 8 Автоцентр «Сто Коней» 21,19% Томская область KIA, Chevrolet, Ford Николай Воронков 9 «КИА Центр Кемерово­ Юг»/«УАЗ­ Центр Кемерово» (ООО «Ай Би Эм») 17,78% Кемеровская область KIA, UAZ Денис Пронин 10 Картель­ Авто 17,37% Кемеровская область Hyundai, Nissan, Datsun, Subaru, Mitsubishi, Citroen Сергей Малянов Данные: АЕБ

Замыкает Топ-3 московский «Автомир», который сосредоточил в своем портфеле в Новосибирске широкий портфель брендов, включая Toyota, Renault, Volkswagen, причем являясь пока их единственным официальным дилером в городе.

Четвертое место занял традиционный хедлайнер рейтинга — кемеровская группа компаний «Сибинпэкс» Фании Сапожниковой. В ее состав также входит новокузнецкий салон «СибМоторс», который летом 2019 года пополнил портфель китайским брендом Haval.

А на пятом месте оказалась томская группа компаний «Элке Авто» Виктора Маршева. Заполучив в свой портфель бренд Hyundai, авторитейлер упрочил свои позиции в рейтинге с учетом наличия Toyota и Lexus. Однако с состоявшимся закрытием направления Mazda компания может спуститься вниз в рейтинге по итогам 2019 года.

Шестую строчку занял бывший лидер рейтинга — алтайский «АНТ» Александра Поддубного. Отказавшись в 2016 году от бренда Lada, «АНТ» остался самым крупным дилером Алтайского края, однако в общем рейтинге его доля теперь уже не так высока.

Седьмую позицию заняла иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр»). Благодаря наличию в портфеле Toyota, Lexus и Renault группа компаний продолжает сохранять высокие количественные показатели продаж.

На восьмой строчке расположился томский автоцентр «Сто Коней» Николая Воронкова. С учетом ухода Ford из России у компании появились мощности для альтернативного бренда в дополнение к KIA и GM-AvtoVAZ. Таким образом, позиции компании в дальнейшем могут дополнительно усилиться.

На девятой позиции впервые расположилась кемеровская компания «Ай-Би-Эм» с брендами KIA и UAZ. Возглавляемый Денисом Прониным автоцентр смог обеспечить продажи корейской марки на уровне, сопоставимом с тремя дилерами марки в Новосибирске.

Замыкает Топ-10 еще один новый участник рейтинга — кемеровская группа компаний «Картель Авто» Сергея Малянова. Пополнение портфеля брендов маркой Hyundai в дополнение к действующему портфелю позволило авторитейлеру увеличить объемы сбыта, долю рынка и попасть в рейтинг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Частухин,

генеральный директор компании «Реал-Моторс», официального дилера KIA, Mazda, Subaru в Алтайском крае:

— Первое полугодие было ознаменовано существенным ростом для нашей компании с точки зрения как реализации автомобилей, так и сервисных услуг. Так, прирост продаж по марке KIA составил 24%, что значительно выше, чем в среднем по России. Причина в увеличении активности клиентов и эффекте от действия множества инструментов, внедряемых дистрибьютором марки для роста доли рынка. Помимо «Трейд-ин», это «Первый семейный автомобиль» и выгодные программы рассрочки в сочетании с обновлением модельного ряда KIA и выводом востребованных новинок. Мы приобрели и новых клиентов, в том числе благодаря тому, что марка сделала шаг в сторону премиальности, но при этом не утратив удачного отношения цены и качества. С учетом роста парка автомобилей KIA в регионе, у нас на 47% увеличилось количество заездов на ТО.

В первом полугодии нам также удалось достичь рекордного 50%-ного роста продаж автомобилей Mazda. Основные причины — сокращение сроков поставок (с 4 месяцев до 2–3 недель) и увеличение возможности выбора автомобилей клиентами благодаря пересмотру дистрибьютором схемы поставок. Покупатели проявляют высокий интерес как к СХ-5, активно пересаживаясь на него с автомобилей в предыдущем кузове, так и к новому СХ-9, который служит ярким примером движения Mazda в сторону премиум-сегмента. В условиях роста парка автомобилей у нас на 12–14% увеличилось число заездов на сервис. Работать с брендом стало интереснее и выгоднее.

По марке Subaru у нас стабильная доля рынка (выше 1%) и небольшой рост по продажам и сервису. Автомобили марки успешно себя зарекомендовали в Сибири. Их визитной карточкой стали симметричный полный привод, оппозитные моторы, брутальный дизайн. Помимо «Трейд-ин», интересу к бренду способствует программа I am subarist («Я — Субарист»), дающая преференции действующим клиентам.

С учетом обозначенных факторов и высокой активности покупателей осенью мы ожидаем, что второе полугодие будет для нас не менее результативным. В частности, мы планируем на 140% выполнить наш утвержденный ранее план по марке KIA.

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«ЭКСПЕРТ­-АВТО»: первое место* марки Hyundai среди иномарок в Новосибирске — закономерность

Компания «ЭКСПЕРТ­-АВТО» является официальным дилером автомобилей Hyundai в Новосибирске с 2015 года, а также единственная в городе с 2017 года официально представляет премиальный бренд Genesis.

С момента своего открытия и каждый день дилерский центр «ЭКСПЕРТ­-АВТО» на Богдана Хмельницкого в полной мере соответствует философии бренда Hyundai, суть которой — предложить своим покупателям продукцию высочайшего качества по умеренным ценам. Как результат добросовестной и эффективной работы — награда «Лучший новый дилерский центр 2016 года по версии «Хендэ Мотор СНГ».

В своей работе компания «ЭКСПЕРТ­-АВТО» выстраивает только дружественные и плодотворные отношения со своими клиентами. В поддержку этой политики в 2017 году была разработана и запущена бессрочная программа лояльности Expert Family. Эта бесплатная бонусная программа — благодарность постоянным клиентам, которые обслуживают свой автомобиль в «ЭКСПЕРТ­АВТО» и рекомендуют компанию своим друзьям и знакомым. Суть программы в том, чтобы сделать возможным обслуживание своего автомобиля бесплатным, ведь накопленными баллами можно оплачивать до 100% от суммы чека**.

Удобно расположенный в черте города, на правом берегу дилерский центр Hyundai — «ЭКСПЕРТ­-АВТО» все чаще выбирают жители города. И этот факт подтверждает звание «Лучшая компания в номинации «Продажа автомобилей»» по итогам конкурса 2gis.ru «Открытия года»***.

Одной из главных составляющих успеха любого предприятия всегда является команда. В «ЭКСПЕРТ­-АВТО» этому уделяют особое внимание. Специалисты дилерского центра проходят регулярное повышение квалификации у дистрибьютора и являются высочайшими профессионалами своего дела. О безупречном сервисе и высоком уровне профессионализма сотрудников свидетельствуют положительные отзывы и высокие оценки клиентов компании, это подтверждает сертификат «Хорошее место. Выбор пользователей Яндекс — 2018».

Главным приоритетом работы компании является удовлетворенность клиентов. В подтверждение этих слов по итогам II квартала 2019 года дилерский центр «ЭКСПЕРТ­-АВТО» в очередной раз вошел в список самых рекомендуемых дилеров среди клиентов Hyundai, по данным 5Star Ranking — рейтинга дилеров, организованного компанией «Хендэ Мотор СНГ», основанного на рекомендациях клиентов отделов продаж и сервиса.

На правах рекламы

* По данным агентства «Автостат Инфо» по количеству регистраций новых автомобилей в регионе в первом полугодии 2019 года.

** Бессрочно, подробности по ссылке.

*** В 2016 году.

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