Две ярких премьеры состоялись 30-31 марта в дилерском центре «ЭлитАвто Сибирь»: дебют самого ожидаемого автомобиля в линейке BMW – полноразмерного кроссовера BMW X7 и презентация обновленного седана представительского класса 7 серии. Самая энергичная часть программы для почитателей марки — тест-драйв купе BMW 8 серии с инструкторами из Центра водительского мастерства BMW Driving Experience.

Прошедшее в Новосибирске мероприятие стало частью масштабного общероссийского роад-шоу, организованного российским представительством марки BMW при поддержке дилерской сети. Среди городов Сибири оно проходило лишь в Новосибирске, Омске и Красноярске. Неудивительно, что такое неординарное событие в дилерском центре «ЭлитАвто Сибирь» привлекло внимание не только уже действующих владельцев и поклонников BMW, но и владельцев автомобилей других премиальных брендов. Этому способствовал не только статус мероприятия, дающий возможность ознакомиться с новинками в индивидуальном режиме без лишней суеты, но и, конечно, сами автомобили и в первую очередь долгожданный Х7. Эксперт по продукту BMW Group Russia Виталий Кабышев рассказал гостям салона об этом автомобиле: «Это яркая, интересная, долгожданная новинка, это наш флагман, первое выступление BMW в классе полноразмерных люксовых кроссоверов».

Эксперт пояснил, что для презентации в Новосибирске был выбран кроссовер BMW X7 М50D XDrive в топовом исполнении: модификации M Performance, с 6-цилиндровым мотором объемом 3 литра, мощностью 400 л.с. и четырьмя (!!!) турбинами. Разгон до 100 км/ч у такого автомобиля занимает 5,4 секунды. Цвет кузова – «арктический серый».

«Это первый серийный квадротурбированный дизельный мотор в мире», — подчеркнул Виталий Кабышев. BMW X7 – это еще и первый кроссовер, сочетающий впечатляющий внешний вид, просторный салон класса люкс со спортивной управляемостью и универсальностью, присущим сегменту Sports Activity Vehicle (SAV).

BMW X7 доступен в России в следующих версиях: 6-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. в версии BMW X7 xDrive40i и два шестицилиндровых рядных дизельных двигателя – мощностью 265 л.с (249 л.с. в России) в версии BMW X7 xDrive30d и 400 л.с. в версии BMW X7 M50d. Плюс к каждой версии: 8-ступенчатая трансмиссия, интеллектуальный полный привод BMWxDrive и дифференциал M Sport .

Отличительными чертами в поведении автомобиля на дороге можно считать его отлично настроенное шасси, комфортную управляемость и проходимость. Чувствовать себя в безопасности помогают новейшие системы помощи водителю.

Участники презентации также отмечали, что полноразмерный кроссовер BMW X7 имеет гармоничные пропорции — при габаритах 5151 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1805 мм в высоту, и при колесной базе 3105 мм. Интерьер X7 очень эргономичен: три ряда сидений, но при этом — атмосфера роскоши. В салоне – высококлассная отделка.

BMW X7 имеет богатый набор базового оснащения: адаптивные светодиодные фары, систему управления дальним светом, светодиодные противотуманные фары, автоматический климат-контроль на 4 зоны, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира с электроприводом и функцией памяти, 3-х секционную панорамную стеклянную крышу, двухсекционную дверь багажного отсека с автоматическим приводом крышки багажника и многое другое.

Не меньшее внимание гости салона уделили обновленному седану представительского класса — BMW 7-Series. Было бы неверно назвать это очередным рестайлингом — автомобиль значительно изменился. Напомним, этот автомобиль, прежде всего, — для пассажира задних кресел, не случайно участники мероприятия старались первым делом протестировать задние кресла. Причем, у многих гостей закономерно прослеживался явный опыт передвижения в представительских люксовых седанах в качестве босса. Но и для водителя в этом автомобиле предусмотрено абсолютно все.

«BMW 7-серии – автомобиль, сконструированный согласно классическим канонам, это трехобъемный представительский седан классической архитектуры, — рассказывает Виталий Кабышев. – Новый BMW 7-серии – это очень глубокий дизайнерский рестайлинг, самый объемный, самый масштабный за всю историю BMW – новый длинный капот, крылья, бамперы, фары, решетка радиатора – все значительно больше, чем у дорестайлинговой версии. Абсолютно иная пластика, иное прочтение. Новое исполнение салона, цвет – красный амарон. Кожа – «мерино» нежнейшей выделки. Плюс — новейшее программное обеспечение, новые системы стабилизации, и новые алгоритмы работы XDrive».

BMW 7-серии – это внушительный облик, мощность и максимальный комфорт. Автомобиль оснащен новым 8-цилиндровым бензиновым двигателем BMW TwinPower Turbo и интеллектуальной системой полного привода xDrive. Ключевые слова дизайна интерьера – элегантность и роскошь: высокое качество отделки, декоративные элементы, и, конечно же, технические инновации.

В Россию новая модель BMW 7-серии представлена во всем многообразии исполнений – покупателям предложат короткобазные и длиннобазные версии седана (с дизельными и бензиновыми двигателями), а также полноприводный гибрид BMW 745Le xDrive.

После знакомства с новинками, гости салона «ЭлитАвто Сибирь» имели уникальную возможность протестировать купе BMW 8 серии вместе с инструкторами из Центра водительского мастерства BMW Driving Experience, специально приехавшими из Москвы.

BMW 8 серии Coupe – особенный автомобиль. Он выполнен в русле совершенно новых решениях дизайна для роскошных спортивных автомобилей. Фронтально Coupe 8 серии выглядит низким, широким, мощным, агрессивным, готовым резко сорваться с места. Помимо удовольствия от вождения этим мощным автомобилем, участники тест-драйва отметили комфортную, удобную посадку водителя: высокая плечевая зона, оптимальная боковая поддержка и интегрированные подголовники.

Главные ощущения после тест-драйва: индивидуальность автомобиля и поразительная динамика. Выходить из машины не хотелось. Двигатель BMW M850i xDrive объемом 4395 см. развивает мощность 530 лошадиных сил, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды и развивать максимальную скорость 250 км/ч.

Однако все гости мероприятия BMW.Избранное единодушны во мнении — эмоции словами не передать – необходимо все испытать самому. Только так можно получить реальное представление о новинках BMW.

Стоит отметить, что мероприятие посетил и лично глава BMW Group Russia Штефан Тойхерт. Такой знак внимания можно считать недвусмысленным подтверждением не только высокого статуса презентации, но и доверия, оказываемого компании «ЭлитАвто Сибирь» со стороны дистрибьютора марки. «Сейчас мы занимаем в Новосибирске первое место среди большой немецкой премиальной тройки и наша задача — дальнейшее укрепление позиций», — отметил Штефан Тойхерт. Обновление модельной линейки марки по его словам, должно поспособствовать дальнейшему росту продаж и развитию бренда в регионе, поскольку BMW есть, что предложить покупателям в самых разных сегментах рынка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Скопцов,

директор дилерского центра «ЭлитАвто Сибирь»:

— Мы выбрали особый формат мероприятия, не стали делать презентацию для большого количества людей, а разделили всех наших клиентов на небольшие группы, что позволило более комфортно, в течение двух выходных дней, в спокойной обстановке, посмотреть новинки, узнать про каждый автомобиль все подробности, изучить его, потрогать. То есть составить более полное впечатление, потому что, зачастую, на больших, глобальных мероприятиях, это сделать невозможно.

Сценарий был следующий: после знакомства с BMW X7, проходила точно такая же презентация с обновленным флагманом 7 серии. А затем состоялся тест-драйв на автомобиле 8 серии, который никого не оставил равнодушным. Этот автомобиль получился на удивление спортивным, агрессивным, при этом комфортным для спокойной городской езды. Все однозначно говорят — да, это просто космическая машина!

В итоге мы получили максимально положительные отзывы клиентов: такой формат презентаций новинок BMW был однозначно позитивно воспринят: не было суеты, и все наши клиенты, наши гости, спокойно, в полном объеме, могли познакомиться с каждым из представленных автомобилей.

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