Компания «Сибмоторс» открыла дилерский центр китайской автомобильной марки Haval в Новокузнецке. Продажи и обслуживание клиентов уже стартовали.

Как пояснили «Континенту Сибирь» в российском представительстве Haval, в Новокузнецке был запущен полнофункциональный салон. Его открыла компания «Сибмоторс», представляющая в Новокузнецке такие бренды, как Lifan, DFM, UAZ, GM-AVTOVAZ. Она входит в состав кемеровской группы компаний «Сибинпэкс» (официальный дилер Hyundai, Skoda, Volkswagen, Renault, Mazda, Audi, GM-AVTOVAZ в Кемерове). Шоу-рум и сервис нового салона Haval располагаются в действующем салоне «Сибмоторс» на улице Гончарова.

«Дилерский центр, где представлен весь наш модельный ряд, только открылся, и до конца года мы не ждем высоких показателей. При этом в следующем году ожидаем значительный прирост», — пояснила «КС» специалист по связям с общественностью российского представительства Haval Светлана Лисицына. По данным АЕБ, доля Haval на российском рынке по итогам 1 полугодия 2019 года составляет 0,4%.

Ранее в компании отмечали, что помимо уже функционирующих дилерских центров в Омске и Новосибирске, планируют открыть до конца года центры в Красноярске, Кемерово и Томске. Официальным дилером компании в Красноярске стала «Арсенал Груп», в портфеле которой такие марки, как Nissan, Datsun, Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover, Audi.

Стоит отметить, что Haval является частью группы компаний Great Wall. Исполнительный директор российского представительства марки — Жером Сего, ранее руководивший в стране бизнесом японского бренда Datsun. По данным «Автостат.Инфо», в 2018 году в Сибири было зарегистрировано 137 новых автомобилей Haval против 57 годом ранее (+140%). В свою очередь в 1 квартале 2019 года в СФО было зарегистрировано 72 новых автомобиля Haval против 10 годом ранее (+62%). В июне 2019 года Haval торжественно открыл завод в России. На первом этапе планируется ежегодно производить 80 000 автомобилей, а впоследствии увеличить мощность до 150 000 машин. Инвестиции в открытие завода составили свыше $500 млн.

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