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Сотрудника сельсовета Новосибирского района обвиняют в хищении земельных участков
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Александр Манцуров остаётся богатейшим из депутатов ЗС Новосибирской области
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Владимир Путин назначил председателя арбитража Алтайского края
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Зима не отступает: в Новосибирск придут порывистый ветер и мокрый снег
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На повышение безопасности дорожного движения в Новосибирской области выделят дополнительно более 1 млрд рублей
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В Новосибирской области продукты подорожали почти на 3%
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Сотрудника УФАС по Кемеровской области приговорили к условному сроку за взятку
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В департаменте культуры и национальной политики Кузбасса сменился начальник
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Имущество обанкротившегося угольного разреза в Кузбассе выставлено на торги
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Новосибирская область вошла в пятерку субъектов РФ по производству фальсифицированной молочной продукции
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ЛДС «Сибирь» в Новосибирске закрыли на капитальный ремонт
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Резидент ТОСЭР Линево предложил засеять 500 гектар земли коноплей
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Новосибирские инноваторы получат 10 млн рублей от мэрии
Кандидат социологических наук, участник сибирского телеком-рынка
Глава АНО ИДПО «Госзаказ», руководитель комитета по государственным закупкам новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»
CEO Future Proof Skills Academy, сертифицированный коуч по международным стандартам
Краевед, писатель, куратор выставочных проектов
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