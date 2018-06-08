Марка BMW по итогам 12 месяцев 2017 года и 1 квартала 2018 года сумела уверенно занять первое место по объемам продаж в Омской области среди брендов большой немецкой премиальной тройки. Сильные позиции бренда в регионе и высокий уровень клиентской удовлетворенности – наглядный показатель работы команды официального дилера марки – автоцентра «БАРС» и отражение важных перемен, произошедших в компании.

Согласно данным АЕБ, по итогам 1 квартала 2018 года в Омске было реализовано 27 новых автомобилей BMW. Силами единственного официального дилера марки в Омске – автоцентра «БАРС» — марка BMW смогла оставить позади конкурентов по большой немецкой премиальной тройке, хотя в целом по России первое место среди премиум-брендов занимает Mercedes-Benz.

Не менее успешные результаты автоцентр «БАРС» продемонстрировал в разрезе дилерской сети BMW в Сибири. Компании удалось занять второе место по объемам продаж среди дилеров BMW, работающих в СФО, обогнав в том числе и старожилов рынка.

С чем связаны такие высокие результаты, и почему за покупкой автомобилей BMW целесообразно обращаться именно в автоцентр «БАРС»?

Многолетний опыт в сочетании с готовностью к переменам

Автоцентр «БАРС» является официальным дилером BMW с 2007 года. Для участников омского авторынка это солидный возраст и показатель устойчивости бизнеса.

Сложная экономическая ситуация 2009-2010 годах и 2015-2016 годов послужила причиной ухода с рынка многих крупных и мелких омских автодилеров. Однако автоцентр «БАРС» не только выстоял в этих условиях, но и использовал открывающиеся возможности для усилений своих позиций и завоевания рынка.

За последний год автоцентр «БАРС» претерпел существенные изменения. Мощный импульс развитию бизнеса придал новый собственник компании – известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. Покупка им дилерского центра в конце 2016 года была продиктована не только бизнес-задачами, но прежде всего, желанием вдохнуть новую жизнь в бренд BMW и добиться высокого уровня представления этой легендарной марки в Омске. Это послужило драйвером многочисленных позитивных перемен, которые в скором времени почувствовали на себе и клиенты марки.

Прежде всего, значительные изменения претерпела команда дилерского центра. Компанию покинули те сотрудники, которые не разделяли ее ценности. Речь в том числе о нацеленности на результат, любви к марке и максимальном внимании к клиенту и его потребностям. Обновленная команда дилерского центра объединяла в себе с одной стороны, многолетний опыт работы с маркой, а с другой стороны – готовность к переменам и настрой на победу. Выявив свои слабые стороны, компания трансформировала их в точки роста. В частности, особое внимание при формировании команды уделялось сервисному направлению, и время показало, что это было абсолютно оправданным решением. Команда дилерского центра постоянно развивается, достигает новых вершин и движется к новым целям только вперёд. Таким образом, Виталию Ольшанскому удалось сплотить команду, задать правильный вектор и раскрыть потенциал.

Внутренние изменения не могли не отразиться и на внешнем облике салона. Стартовавшая реконструкция привычного клиентам дилерского центра на Волгоградской была обусловлена не только намерением соответствовать новым стандартам марки Future Retail, но и стала отражением желания дилера быть ближе к клиентам. Новая концепция предусматривает не только новую мебель, материалы отделки или особенности экспонирования автомобилей. Специалисты отдела продаж дилерского центра теперь находятся в самом сердце салона и максимально открыты в взаимодействию с клиентами. Новая мебель призвана трансформировать шоу-рум в отдельную, уютную зону, где приятно проводить время в ожидании автомобиля. Современные цифровые технологии делают еще более наглядным процесс конфигурирования автомобиля для клиента. На сегодня процесс реконструкции салона еще не подошел к концу, но его результаты видны невооруженным глазом.

Важным нововведением стала собственная система клиентской лояльности, которую внедрил «БАРС». Благодаря ей, постоянные клиенты дилерского центра стали обладать возможностью получать различные бонусы и скидки на услуги и возможность сэкономить до 20% стоимости сервиса. Базовая карта Modern, дающая скидку 5% на автозапчасти, аксессуары и сервис, выдается клиентам, которые приобрели в автоцентре «БАРС» автомобиль или запчасти, аксессуары, сервисные услуги на сумму не менее 50 тысяч рублей, причем не обязательно за один раз. Речь идет о всём периоде обслуживания в автосалоне. В свою очередь те клиенты, которые приобрели запчасти, аксессуары, услуги на сумму более 250 тысяч рублей или ТО на протяжении двух лет только в автосервисе «БАРС», получают карту Performance со скидкой 10% на запчасти и 12% на сервис. Наконец, карта Individual позволяет сэкономить до 20% от стоимости сервиса и 15% от цены запчастей и аксессуаров. Эта карта выдается клиентам, которые воспользовались услугами автоцентра и/или приобрели запчасти и аксессуары на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Одновременно с внедрением программы лояльности автоцентр «БАРС» выпустил мобильное приложение, призванное вывести взаимодействие с клиентом на принципиально новый уровень. Благодаря приложению, доступному для операционных систем ios и Android, любой клиент может записаться на сервис, ТО или тест-драйв, заказать запчасти или аксессуары, узнать о специальных предложениях дилерского центра для его модели или получить информацию об автомобилях в наличии. Таким образом, клиент всегда будет находиться в курсе всех акций, которые проходят в автосалоне и сможет выбрать, когда ему удобно посетить дилерский центр. В мобильном приложении также «зашита» информация о статусе владельца в системе лояльности.

«Главные достижения еще впереди, но за этот небольшой срок проделана колоссальная работа, в которой изменилась структура предприятия, налажены бизнес-процессы, изменена стратегия развития и позиционирования компании, расширили модельный ряд в автосалоне и тестовый парк. Непростое решение, которое могло подождать – реконструкция автосалона по новым стандартам марки Future Retail, но взвесив все за и против было решено начать с января 2018 и уже в июле этого года наш автосалон будет полностью соответствовать новым стандартам», — отметил Виталий Ольшанский.

Все эти изменения были отмечены не только клиентами BMW, но и дистрибьютором марки. В апреле текущего года в BMW Group Russia определили лауреатов международной премии «Лучший дилер BMW 2017 года». Победители были выбраны на национальном, региональном и глобальном уровнях. Российские дилеры BMW получили награды в пяти номинациях. Несмотря на то, что большинство победителей – столичные игроки, именно автоцентру «Барсу» удалось получить заслуженную награду в номинации «Управляющий года». Ей был удостоен учредитель и генеральный директор компании Виталий Ольшанский.

«Это награда всей нашей команды, которую мне удалось укрепить и дать веру в то, что перемены к лучшему неизбежны. Всегда задаю высокие требования к себе и тому, что я делаю, поэтому одним из главных факторов в премиум-сегменте считаю то, что нужно не бояться брать планку выше и просто ей соответствовать», — отметил «КС» Виталий Ольшанский.

Дополнительные возможности

Автоцентр «БАРС» является полноправным участником дилерской сети BMW в России, поэтому его клиентам доступен весь перечень продуктов и услуг, предлагаемых дистрибьютором марки. В наличии автоцентра «БАРС» есть весь модельный ряд BMW, а индивидуально сформированные для клиентов спецификации могут быть доставлены в максимально комфортные сроки.

Если клиент не хочет изымать деньги из оборота, он может воспользоваться финансовыми продуктами BMW Bank на эксклюзивных условиях: нулевом первоначальном взносе, уникальной ставке и предодобренным кредитным лимите. При этом, клиент может рассчитывать на минимум документов и ускоренное рассмотрение заявки.

Автоцентр «БАРС» уделяет высокое внимание сервисному и гарантийному обслуживанию автомобилей. Дилерский центр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим производить высокоточную диагностику автомобилей и выполнять ремонт любой категории сложности. Персональный подход к каждому клиенту позволяет выстроить максимально клиентоориентированный сервис. С обратной связью клиентов дилером ведется самая тщательная работа, которая приносит свои результаты. Клиенты возвращаются в салон вновь и вновь.

События, к которым хочется быть причастным

Залогом высоких показателей дилерского центра стала и активная маркетинговая политика. За последний год автоцентр «БАРС» провел целую серию масштабных клиентских мероприятий, каждое из которых стало настоящим событием в жизни Омска. Посмотреть, как проходили мероприятия и проникнуться их духом можно на официальном канале автоцентра «БАРС» на YouTube.

Каждое из мероприятий, проводимых автоцентром «БАРС», отличалось особым неординарным замыслом. В качестве примера можно выделить презентацию кроссовера Х2: автоцентр «БАРС» представил эту неприлично новую модель в авторском дизайне от талантливого художника Марата Абишева. Он был участником конкурса, который был организован BMW Group Russia на федеральном уровне. Организаторы искали перспективного художника, который прочувствовал бы характер нового BMW X2 и выразил бы его в своих работах: думая нестандартно, отказавшись от шаблонов, стараясь выйти за рамки привычного. Презентация работы Марата Абишева состоялась на запуске нового BMW X2 3 марта текущего года. Дизайн, разработанный им, настолько понравился публике, что он не только покорил Омск, а по итогам всероссийского голосования вошел в пятерку лучших работ конкурса в целом по стране.

Летний сезон обещает быть не менее насыщенным на интересные ивенты. Так, 7-8 июля в «БАРС» пройдет масштабное мероприятие с заездами в рамках федерального M Performance Tour. У его участников будет уникальная возможность приобщиться к инновационным гоночным технологиям и еще больше проникнуться философией бренда.

Помимо этого, в конце июля автоцентр «БАРС» презентует кроссовера нового поколения — BMW Х4, а уже в ноябре Омск ждет обновленный бестселлер BMW Х5 и новое купе BMW 8 серии.

«Мы продолжим удерживать заданный вектор, делая упор не только на факт продажи автомобилей, а на качестве оказываемых услуг и высоком сервисе для наших клиентов, в целом. Наша задача чувствовать клиента и предугадывать его желания, поэтому для нас важно дарить клиенту эмоции, потому что когда клиент доволен — это главная награда», — подчеркнул Виталий Ольшанский.

Официальный дилер BMW Барс

г. Омск, ул Волгоградская 61

+ 7 (3812) 330-777

www.bmw-bars.ru

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