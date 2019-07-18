Как стало известно «Континенту Сибирь», российское представительство компании Mazda ищет нового официального дилера в Томске. Компания приняла решение прекратить сотрудничество со своим действующим партнером — группой компаний ELKE Виктора Маршева.

О ситуации с Mazda в Томске “Континенту Сибирь» стало известно от участников рынка. В «Мазда Мотор РУС» подтвердили, что приняли решение найти нового партнера в регионе.

«В связи с невозможностью со стороны «Элке Мотор» обеспечить соответствующих стандартам Mazda помещений для работы в качестве официального дилера до конца сентября планируется завершение сотрудничества с данным партнером. В настоящее время идет процесс поиска нового партнера», — пояснила «Континенту Сибирь» коммерческий директор «Мазда Мотор РУС» Марина Занаревская.

По итогам 2018 года, согласно данным «Автостат.Инфо» в Томской области было поставлено на учет 202 новых автомобиля Mazda. Для сравнения: за этот же период в Кемеровской области было зарегистрировано 464, в Иркутской области — 401, в Алтайском крае — 147 новых автомобилей Mazda.

Напомним, что основанная Виктором Маршевым группа компаний ELKE является не только самым крупным автодилером в Томской области, но и согласно рейтингам «КС», входит в ТОП-10 самых крупных дилеров Сибири по показателю доли рынка, посчитанной на основе выручки. В портфеле группы компаний — бренды Toyota, Lexus, Hyundai, Mazda. Также группа компаний владеет 12 автозаправочными станциями под брендом ELKE Auto.

Дилером Mazda в Томске группа компаний является с 2013 года. Первоначально автомобили японской марки размещались в бывшем здании дилерского центра Mitsubishi ушедшей с рынка компании «Автодоктор-Моторс» на Комсомольском проспекте. Позднее дилерский центр переехал в бывшее здание дилерского центра Ford компании «ММР-Авто» (на улице Елизаровых), ушедшей с рынка из-за корпоративного конфликта собственников. По словам участников рынка, этот салон был закрыт. Согласно сайту «Элке Мотор», за покупкой и обслуживанием автомобилей Mazda клиентам предлагается временно обращаться в соседний дилерский центр на улице Елизаровых. В нем сейчас размещается полнофункциональный салон Hyundai.

«Вероятно, «Мазда Мотор РУС» не согласовала возможность размещения своего салона в Томске вместе с Hyundai, а договориться с собственником прежней площадки, чтобы Mazda осталась на ней, не удалось», — считает один из участников сибирского авторынка на условиях анонимности.

Получить комментарии учредителя «Элке Мотор» Виктора Маршева, а также генерального директора компании Евгения Баянова не удалось — запрос «Континента Сибирь» остался без ответа.

Напомним, что на этой неделе стало известно, что Mazda прекращает партнерство и со своим дилером в Алтайском крае — группой компаний «Реал-Моторс». Как ранее отмечал генеральный директор «Реал-Моторс» Александр Частухин, Mazda требует от своих дилеров привести свои площадки в соответствие новым корпоративным стандартам, предусматривающим позиционирование бренда в более высоком ценовом сегменте с новыми значительными инвестициями. В частности по словам Александра Частухина, новые стандарты подразумевают наличие отдельного шоу-рума в новой концепции, отдельной команды исключительно на бренд Mazda, а также изменение оформления фасадов дилерского центра, новую плитку, новую мебель, новые потолки, освещение, оригинальное зонирование в торговом зале, наличие разгонной полосы и.т.д. Инвестиции в соответствие новым стандартам Александр Частухин оценил в 20 млн рублей.

Примечательно, что именно в 2019 году Mazda заняла первое место в России в рейтинге DSI (Dealer Satisfaction Index), в основе которого оценка уровня удовлетворенности дилеров взаимодействием с автопроизводителями. Сибирские дилеры марки, в частности «Сибинпэкс» (Кемерово), «Первая Автоколонна» (Иркутск), «Феникс-Авто» (Омск) также высоко оценивали качество работы российского дистрибьютора Mazda и саму марку.

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