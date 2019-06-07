В Новосибирске 6 июня торжественно запустился новый полнофункциональный дилерский центр Jaguar Land Rover компании «Альбион Моторс».

Новый салон расположился на Станционной рядом с дилерским центром Nissan «Сибирских моторов». Его отличают новая запоминающаяся архитектура, эффектный внутренний дизайн, которые выделяют марку среди других брендов. Кроме того, автосалон построен из экологичных материалов, чтобы нанести минимальный вред окружающей среде. В сравнении с предыдущим временным салоном площадь шоурума выросла в два раза.

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В ходе торжественной церемонии генеральный директор «Альбион Моторс» Елена Марисина и директор по развитию дилерской сети Jaguar Land Rover в России Дмитрий Овчаров торжественно перерезали ленточку, а также презентовали обновленный Evoque. На мероприятии также присутствовали клиенты марок, партнеры и коллеги по рынку.

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