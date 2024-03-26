15 марта в Новосибирске стартовало голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2025 году. Оно продлится по 30 апреля. За 11 дней свои голоса отдали более 47 тысяч горожан. Самыми активными участниками рейтингового голосования пока остаются жители Советского и Кировского районов.

В перечень территорий для благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» вошли восемь общественных пространств в каждом районе Новосибирска. В настоящий момент лидер голосования — набережная на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе.

Проект благоустройства набережной ОбьГЭС позволит расширить пространство, в результате чего появятся отдельные дорожки для велосипедистов и гуляющих граждан, обустроится пирс, пляж с лежаками, а также будет оборудовано кострище. Поставят удобные скамейки и навесы, проведут освещение, сделают интересную и необычную детскую игровую зону. На самой набережной планируется сделать так называемые балконы — выступающие в море смотровые треугольные площадки. Они же смогут служить сценами для различных мероприятий. Планируется выдвинуть в море волнорезы — рай для рыбаков. Также здесь предусмотрены мемориальный комплекс, «патриотическая поляна» и спортивная площадка.

Вторую позицию по итогам первых десяти дней голосования занимает набережная на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе. Проектом предусмотрено формирование набережной на высоком берегу, устройство променада, включая велосипедную дорожку и экотропу в тихой зоне среди деревьев. На набережной планируют установить новые ландшафтные ансамбли, парковую мебель, обустроить смотровые, детские и спортивные площадки, а также площадку для выгула собак, хозяйственную зону, отремонтировать спуск к реке Оби, на пристань.

В Новосибирске на выбор представлены восемь общественных пространств: сквер им. М. И. Калинина в Дзержинском районе, сквер «Зыряновский» в Октябрьском районе, в Центральном округе — Ельцовский парк, набережная на ул. Новоморской в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе, парк культуры и отдыха им. Кирова в Ленинском районе, территория вокруг безымянного озера в районе улиц Ласточкина и Приозерной в Первомайском районе, парк культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе и набережная на ул. Саввы Кожевникова в Кировском районе.

Голосование стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в нем может любой житель субъекта РФ старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги». Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно на сайте. Объект, набравший наибольшее количество голосов жителей, обновят уже в следующем году.

Проект «Формирование комфортной городской среды» был инициирован президентом РФ и реализуется с 2017 года. С каждым годом все больше горожан вовлекаются в процесс формирования комфортной городской среды. На сегодня в Новосибирской области проголосовало 74 365 человек, в том числе в Новосибирске — 47 060 человек: Советский район — 9953; Кировский район — 9627; Калининский район — 6452; Ленинский район — 6341; Дзержинский район — 5048; Первомайский район — 3901; Центральный округ — 3813; Октябрьский район — 1925.

Ранее мы писали о том, что 120 новых троллейбусов прибыли в Новосибирск.