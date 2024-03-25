120 новых троллейбусов прибыли в Новосибирск

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, по состоянию на конец прошлой недели в город был доставлен последний, 120-й троллейбус по контракту, заключенному в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«На маршрут новые троллейбусы будут выводиться постепенно, заменяя старые машины. Так, с завтрашнего дня новые троллейбусы поедут по 10-му маршруту. А в 3-4-м кварталах планируется дальнейшее продление маршрутов в отдаленные районы города, куда и будут ходить новые машины», – рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

На сегодня новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом обслуживают пять маршрутных номеров: 36, 29, 35, 8 и 5-й.

Напомним, что помимо этого, 49 троллейбусов будут приобретены на условиях финансовой аренды (лизинга) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Далее на условиях лизинга в Новосибирск планируется поставка еще 80 троллейбусов. Источниками финансирования являются бюджеты города Новосибирска и Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «БКМ Сибирь» модернизирует новосибирские трамваи почти за миллиард рублей.