Ремонтные работы на сетях городского водопровода привели к тому, что одна из новосибирских улиц будет недоступна для автомобилистов на неделю дольше запланированного срока, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Ремонт водопроводных сетей на улице Северная в Заельцовском районе Новосибирска, который стал, в том числе, причиной изменений в маршрутах городского пассажирского транспорта, затягивается. Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, ремонтные работы продлятся на шесть дней дольше первоначально запланированного срока — проезд всех видов транспорта по улице Северная в районе здания №29 откроют не раньше 29 апреля.

Напомним, в связи с упомянутыми работами, свои маршруты следования временно сменили автобусы №30, №33, №28 и №87. «Континент Сибирь» также сообщал, что из-за работ по техническому перевооружению теплосети одну из улиц новосибирского левобережья перекроют почти на полгода.

Ранее мы рассказывали о том, какие дорожные работы были проведены в городе на минувших выходных.