В Новосибирске определен подрядчик для модернизации 20-ти трамвайных вагонов. Победителем аукциона стала местная компания ООО «БКМ Сибирь», предложившая за выполнение работ 900,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен использовать новый полунизкопольный кузов с не менее чем тремя дверьми выносного-сдвижного типа. Возле средней двери следует установить откидную аппарель для посадки-высадки пассажиров с ограниченными возможностями. Также в зоне низкого пола необходимо разместить площадку для инвалидной коляски.

Кроме того, в салоне электротранспорта должно быть не менее 28 сидений, шесть блоков электрообогревателей и система видеонаблюдения. Пол в салоне должен быть покрыт износостойким линолеумом с антискользящим эффектом. Отдельно в техзадании прописано наличие кондиционеров как в кабине водителя, так и пассажирской части вагона.

Срок выполнения работ — до 31 декабря. Модернизированные вагоны поступят в трамвайные депо на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51 и улице Кошурникова, 1.

По данным Rusprofile, ООО «БКМ-Сибирь» зарегистрировано в 2016 году. Уставной капитал компании 1 млн рублей. Основным видом деятельности является предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. Руководителем организации числится Александр Игонин. Учредителями выступают белорусский производитель коммунальной автотехники «Белкоммунмаш» и мэрия Новосибирска.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что 44% трамвайных путей Новосибирска нуждаются в капитальном ремонте.