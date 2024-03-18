В шорт-листе ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA остались только 4 сибирских заведения общепита

Организаторы российской ресторанной премии WHERETOEAT опубликовали шорт-лист лучших ресторанов России, по мнению жюри конкурса. Из 55 сибирских заведений, которые ранее попали в лонг-лист претендентов, в коротком списке остались только 4 ресторана из Красноярска.

В шорт-лист ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA вошли 100 лучших заведений в основном из Москвы и Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Владивостока. Сибирь в этом списке представляют 4 предприятия общественного питания из Красноярска – Tunguska (первое место премии WHERETOEAT Siberia 2023), «Чешуя» (третье место), «Дзе» и Sadko.

Из семнадцати новосибирских, десяти иркутских и четырех омских ресторанов, вошедших в лонг-лист премии, в короткий список не попало ни одно заведение.

В каждом регионе все рестораны, вошедшие в ТОП-50 премии WHERETOEAT, получают эксклюзивную фирменную наклейку на дверь. Ресторану, занявшему первое место, достается стикер с надписью WINNER («Победитель»), остальным 49 лучшим ресторанам региона — наклейка с надписью RECOMMENDED («Рекомендовано»).

Информации о том, когда будут подведены итоги и определены победители всероссийской премии, на данный момент нет. Впрочем, если судить по опубликованным результатам премии прошлых лет, то победителей назовут в апреле этого года.

Среди победителей WHERETOEAT RUSSIA 2023 года был ресторан из Красноярска – 0.75 Please Wine & Kitchen. Он занял 10 место. Первое место присудили ресторану Birch из Санкт-Петербурга.