Суд обязал компанию, владеющую Шагонарской ТЭЦ, авария на которой в начале марта оставила без тепла около четырех тысяч человек, построить в городе новую котельную, сообщает прокуратура республики Тыва. Предприятие должно было сделать это в рамках концессионного соглашения, но не спешило исполнять обязательства.

По информации пресс-службы республиканского надзорного ведомства, прокуратура еще в минувшем 2023 году проверяла состояние объектов теплоснабжения в Шагонаре. По ее итогам состояние местной котельной оценили как неудовлетворительное. При этом предприятие, ранее заключившее концессионное соглашение с муниципалитетом и владевшее упомянутой котельной обязалось проводить реконструкцию имеющихся объектов теплосетевой инфраструктуры и постройку новых за свой счет, но до котельной дело так и не дошло.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать компанию-концессионера исполнять свои обязательства — в частности, построить новую котельную взамен имеющейся, а также произвести замену изношенных теплосетей в городе. От администрации муниципалитета представитель прокуратуры требовал обеспечить надежное теплоснабжение в городе. Суд рассмотрел доводы прокуратуры и согласился с ними — владеющее шагонарской котельной и ответственное за состояние городских теплосетей государственное унитарное предприятие «УК ТЭК-4» обязали построить в городе новый источник тепла.

Напомним, утром в среду 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре произошла авария, из-за которой в республике был объявлен режим ЧС. В результате взрыва и последующего пожара на теплостанции пострадало более 20 человек, часть из них, получивших особо тяжелые повреждения, увезли спецбортами санитарной авиации в красноярский ожоговый центр при краевой клинической больнице; позже стало известно, что один из пострадавших скончался. Авария привела к остановке теплоснабжения почти 300 многоквартирных и частных домов, в которых живут около 4 тысяч человек: для поддержки местной системы теплоснабжения в республику из нескольких российских регионов направили мобильные котельные. О начале подачи тепла с их помощью сообщалось в субботу 9 марта. Следственные органы возбудили по факту происшествия два уголовных дела.

Ранее мы сообщали, что в Туве определились с выплатами пострадавшим при аварии на Шагонарской ТЭЦ.