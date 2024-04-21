В ночь на воскресенье, 21 апреля, в частном сектор Калининского района Новосибирска произошло повреждение линий электропередач (ЛЭП), затронувшее снабжение энергией 9 подстанций. По данным «Россети Новосибирск», без света остались более двух тысяч человек.

Пресс-служба АО «РЭС» сообщает, что повреждение кабельной ЛЭП, в результате которого электроэнергии лишились порядка 2 500 человек, затронуло улицы Побежимова, Костанаева, Леваневского, Чкалова, а также близлежащие гостиницу, торговый и бизнес-центр. Авария произошла не на сетях «РЭС», но затронула их потребителей, поэтому компания отправила на место аварийные бригады и технику.

Сообщается, что энергетики направили на место генераторы, чтобы обеспечить электроснабжение объектов и домов. Местных жителей частично запитали к 8:00. Полноценно приступить к аварийным работам энергетикам не удавалось до обеда — один из местных жителей вымостил тротуарной плиткой парковочное место для автомобиля в охранной зоне кабельной линии и отказывался предоставить электрикам доступ к месту пролегания кабеля. Убедить мужчину удалось лишь через несколько часов. По данным «РЭС», электроснабжение в районе должно быть полностью восстановлено к 17 часам.

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