Коттеджи на острове Огуречный под Новосибирском снесут по решению суда

Павел Ганьшин
 
Коттеджи на острове Огуречный под Новосибирском снесут по решению суда
Изображение от suksao на Freepik

Решение Искитимского районного суда Новосибирской области о сносе самовольных построек на территории дачного некоммерческого товарищества «ФМК» на расположенном в акватории Обского водохранилища острове Огуречный вступило в силу, сообщает пресс-служба регионального судебного департамента.

По информации судебной пресс-службы, в конце марта этого года апелляционная коллегия Новосибирского облсуда оставила без изменений решение о сносе самовольных построек на о. Огуречный, которое в августе 2023-го принял Искитимский районный суд по гражданскому делу по иску Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора.

Требования прокурор мотивировал тем, что ранее Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обращалась в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка (острова), заключенного администрацией Искитимского района с членами ДНТ «ФМК», и истребовании из незаконного владения 52 ответчиков (правообладателей земельных участков) находящихся у них 106 земельных участков. Суд этот иск удовлетворил, постановив прекратить право собственности на признанные самовольными постройки и обязав владельцев снести их за свой счет. Представители ДНТ пытались обжаловать решение, но не преуспели.

Напомним, с данными событиями связано уголовное дело против бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды, возбужденное в конце 2020 года. Экс-главу района обвинили в продаже острова Огуречный на Обском водохранилище дачному некоммерческому товариществу «ФМК» по цене в несколько раз дешевле кадастровой стоимости земельного участка в 2014 году. Помимо того, сама приватизация этой земли была незаконной, так как данный участок находился в зоне рекреационного назначения. В октябре прошлого года суд вынес ему приговор по статье о халатности, от наказания по которому чиновника освободили из-за срока давности, однако прокуратура обжаловала это решение, и в феврале 2024-го Лагоду приговорили к 3 годам условно.

Ранее мы рассказывали, что экс-главу новосибирского МБУ «Горсвет» отправили под домашний арест по делу о мошенничестве с госконтрактами.

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