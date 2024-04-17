Решение Искитимского районного суда Новосибирской области о сносе самовольных построек на территории дачного некоммерческого товарищества «ФМК» на расположенном в акватории Обского водохранилища острове Огуречный вступило в силу, сообщает пресс-служба регионального судебного департамента.

По информации судебной пресс-службы, в конце марта этого года апелляционная коллегия Новосибирского облсуда оставила без изменений решение о сносе самовольных построек на о. Огуречный, которое в августе 2023-го принял Искитимский районный суд по гражданскому делу по иску Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора.

Требования прокурор мотивировал тем, что ранее Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура обращалась в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора купли-продажи земельного участка (острова), заключенного администрацией Искитимского района с членами ДНТ «ФМК», и истребовании из незаконного владения 52 ответчиков (правообладателей земельных участков) находящихся у них 106 земельных участков. Суд этот иск удовлетворил, постановив прекратить право собственности на признанные самовольными постройки и обязав владельцев снести их за свой счет. Представители ДНТ пытались обжаловать решение, но не преуспели.

Напомним, с данными событиями связано уголовное дело против бывшего главы Искитимского района Олега Лагоды, возбужденное в конце 2020 года. Экс-главу района обвинили в продаже острова Огуречный на Обском водохранилище дачному некоммерческому товариществу «ФМК» по цене в несколько раз дешевле кадастровой стоимости земельного участка в 2014 году. Помимо того, сама приватизация этой земли была незаконной, так как данный участок находился в зоне рекреационного назначения. В октябре прошлого года суд вынес ему приговор по статье о халатности, от наказания по которому чиновника освободили из-за срока давности, однако прокуратура обжаловала это решение, и в феврале 2024-го Лагоду приговорили к 3 годам условно.

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