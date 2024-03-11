Власти республики Тува утвердили размер выплат сотрудникам Шагонарской ТЭЦ, пострадавшим во время аварии 6 марта, сообщает в своем ТГ-канале глава региона Владислав Ховалыг. Работники, получившие тяжелые травмы, могут рассчитывать на почти полмиллиона рублей компенсации.

Как пишет Ховалыг в своем канале, решением правительства республики Тува определены следующие размеры компенсации пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ: тем, кто получил тяжелые травмы, выплатят по 400 тысяч рублей. Сотрудники предприятия, вред здоровью которых оценен как средний, компенсируют вдвое меньшую сумму — 200 тысяч рублей.

Глава региона заявляет, что поручил контроль этого вопроса лично министру труда и социальной политики республики — он должен связаться с семьями пострадавших и помочь с оформлением необходимых документов для оперативного начисления выплат.

Напомним, авария на ТЭЦ в Шагонаре, из-за которой в республике был объявлен режим ЧС, произошла утром в среду 6 марта. В результате взрыва и последующего пожара на теплостанции пострадало более 20 человек, часть из них, получивших особо тяжелые повреждения, увезли спецбортами санитарной авиации в красноярский ожоговый центр при краевой клинической больнице. Авария привела к остановке теплоснабжения почти 300 многоквартирных и частных домов, в которых живут около 4 тысяч человек: для поддержки местной системы теплоснабжения в республику из нескольких российских регионов направили мобильные котельные. О начале подачи тепла с их помощью сообщалось в субботу 9 марта. Следственные органы возбудили по факту происшествия два уголовных дела.

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