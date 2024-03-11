В 2024 году станция разработает проект обновления турбогенераторов, которые суммарно обеспечивают половину электрической мощности ТЭЦ-4. Это увеличит надежность электрогенерации и повысит мощность оборудования на 20 МВт, сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).

Сообщается, что в планах ТЭЦ-4 — до 2026 года произвести обновление оборудования турбогенераторов с номерами 5, 7 и 8, которые отработали около полувека. Несмотря на ряд капитальных ремонтов за свою историю, они близки к выработке ресурса. Вложения в проекты составят суммарно порядка 460 млн рублей, из которых более половины — 240 млн рублей — будет направлено на турбогенератор №5. В мае инженеры начнут разработку проектной документации по заданию станции.

Проекты нацелены то, чтобы обеспечить безотказную генерацию электричества в необходимом объеме. Кроме того, в случае с 7-й и 8-й машинами их мощность увеличится со 100 до 110 МВт на каждой — это позволит в дальнейшем выдавать суммарно 20 МВт дополнительной мощности. Изготовить комплектующие и модернизировать оборудование планируется на новосибирском НПО «ЭЛСИБ».

Турбогенератор №5 с водородным охлаждением будет заменен на более современный, с воздушным охлаждением. Седьмой и восьмой генераторы, в свою очередь, будут модернизированы на заводе с увеличением мощности, заменой основных узлов и деталей.

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-4 составляет 384 МВт, тепловая — 1120 Гкал/ч. На долю станции приходится примерно 12% выработки электроэнергии в масштабах региона. На станции работает 6 турбоагрегатов и 8 котлов. ТЭЦ-4 обеспечивает теплом и горячей воды жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов Новосибирска.

На турбогенераторах №№ 5 и 8 замене подлежат также системы возбуждения, которые обеспечивают выработку реактивной мощности и регулирование напряжения с требуемыми параметрами. Всего СГК намерена до 2039 года вложить в теплоисточники Новосибирска свыше 33 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о предстоящем капремонте энергоблока новосибирской ТЭЦ-5, который СГК проведет совместно с «Силовыми машинами».