В тувинском городе Шагонар начали подавать тепло в дома, которые остались без отопления в результате аварии на местной ТЭЦ в среду 6 марта. Временная схема теплоснабжения налажена с помощью мобильных источников тепла, которые привезли в Туву из других регионов.

Мобильные котельные установки (МКУ), направленные из разных регионов России в республику Тува начинают возвращать тепло в дома жителей Шагонара, сообщил в своем ТГ-канале глава республики Владислав Ховалыг. По его данным, отопление от МКУ подано в пять многоквартирных домов и несколько социальных объектов, в очереди на возвращение тепла — еще 16 многоквартирных домов. Напомним, в результате аварии на местной ТЭЦ была прекращена подача тепла в десятки многоквартирных и сотни частных домов, в которых суммарно проживает несколько тысяч человек.

Авария на ТЭЦ в Шагонаре, из-за которой в республике был объявлен режим ЧС, произошла утром в среду 6 марта. В результате взрыва и последующего пожара на теплостанции пострадало более 20 человек, часть из них, получивших особо тяжелые повреждения, увезли спецбортами санитарной авиации в красноярский ожоговый центр при краевой клинической больнице. Авария привела к остановке теплоснабжения почти 300 многоквартирных и частных домов, в которых живут около 4 тысяч человек: для поддержки местной системы теплоснабжения в республику из нескольких российских регионов направили мобильные котельные. Следственные органы возбудили по факту происшествия два уголовных дела.

Ранее мы сообщали, что председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Сергей Миронов раскритиковал «Газпром» из-за аварии на ТЭЦ в Туве.