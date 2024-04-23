В томских поселениях сняли режим ЧС из-за паводка

В поселениях Томской области снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен 12 апреля для принятия оперативных мер в период прохождения паводковых вод. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус.

«В связи с прохождением паводковых вод и стабилизацией ситуации, режим «чрезвычайной ситуации муниципального характера» в Заречном, Зоркальцевском, Калтайском и Спасском сельских поселения отменен», — говорится в сообщении.

Тем временем по словам губернатора Томской области Владимира Мазура, голова ледохода на Оби за сутки преодолела 25 километров и сейчас в находится Чаинском районе.

«Уровень воды в Чае в районе Подгорного за сутки поднялся на 75 сантиметров. До критической отметки – 183. Вода прибывает меньшими темпами, чем ещё днём ранее. Специалисты администрации ситуацию контролируют. В селе Могочино Молчановского района уровень воды падает. Здесь нет ни одного подтопленного дома, в Игреково – в двух домах уровень воды выше пола», — написал в своем телеграм-канале глава региона.

Ранее мы сообщали о том, что в Томской области из-за паводка началась вакцинация от гепатита.