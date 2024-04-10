Новосибирские власти предупреждают автомобилистов о грядущих неудобствах: в двух районах города будут введены временные ограничения движения, причиной которых станут работы по ремонту новосибирских теплосетей.

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, на двух участках дорог Первомайского и Дзержинского районов города вводятся временные ограничения на движение автотранспорта. В первом случае речь будет идти об улице Эйхе — там проезжая часть сузится на 14 метров до 30 апреля из-за работ по ремонту теплосети в районе здания № 9.

Второй точкой с ограниченным движением станет Республиканская улица — в районе жилого дома № 1 по улице Лазарева ремонтные работы на теплотрассе приведут к сужению дороги на 2,5 метра, ограничения продлятся до 22 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске начался капремонт моста через Ельцовку-2.