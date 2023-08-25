Сергей Федорчук покидает пост министра образования Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покидает свою должность с 1 сентября 2023 года.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук уходит с поста. Объявление сделал губернатор региона Андрей Травников 25 августа 2023 года на пленарном заседании XXIII съезда работников образования Новосибирской области. Мероприятие проходило в рамках «Технопрома-2023». Информацию об этом подтвердил «Континенту Сибирь» заместитель руководителя администрации — руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области Сергей Нешумов.

Как уточнил Сергей Нешумов, Сергей Федорчук освободит должность 1 сентября и продолжит карьеру в сфере образования. Причину увольнения Нешумов не утончил.

UPD. Губернатор выдвинул кандидата на пост министра образования.

Напомним, что ранее губернатор Андрей Травников обсудил с молодыми учёными региональный опыт в сфере трансфера технологий.