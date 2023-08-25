Губернатор Травников обсудил с молодыми учёными региональный опыт в сфере трансфера технологий

Региональный опыт внедрения разработок и технологий в реальный сектор экономики, трансфер технологий председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука» Андрей Травников обсудил с молодыми учёными из разных субъектов РФ.

Встреча традиционно прошла на площадке Международного форума технологического развития «Технопром».

«Мы видим активность и интерес к развитию науки, инноватики, образования, инфраструктуры по участию субъектов РФ в дорогостоящих проектах – кампусы мирового уровня, лаборатории. Это тоже достижение. Еще одно решение, окончательно формирующее новое отношение, это решение вице-премьера Дмитрия Чернышенко об обязательном наличии в каждом федеральном органе власти, а с этого года и в каждом субъекте РФ, заместителя руководителя, отвечающего за научно-технологическое развитие. Уже 72 региона отчитались, что у них появились заместители губернаторов по НТР», — подчеркнул Андрей Травников.

Он сообщил участникам совещания, что в этом году был проведен очередной опрос регионов об их опыте внедрения технологий и разработок в реальный сектор, об инструментах, которые используются для достижения этих задач. По его результатам определили четыре основных направления. Это поддержка проектов различной степени готовности технологий, в том числе, из субъектовых бюджетов; развитие научной инновационной инфраструктуры; формирование сети институтов развития; и поддержка образовательных и акселерационных программ.

Для поддержки технологий и инноваций на региональном уровне разработана достаточно широкая линейка мер. Поэтому так важно изучение опыта других регионов, использование лучших практик на своей территории. Например, опыт Кемеровской области по финансированию молодёжных лабораторий Новосибирская область уже использует в своей работе.

Во время совещания опыт трансфера технологий представили молодые учёные из Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Подводя итоги, Андрей Травников обозначил ряд тем, которые важно будет обсудить с научным сообществом уже в рамках следующего Технопрома, в 2024-м году: «Первое, выстраивание стройных региональных систем постановки задач. Вторая тема – научная экспертиза. Здесь важно посмотреть и с федерального уровня, что такое научная экспертиза, которую мы все ожидаем от Российской академии наук, и как организована эта экспертиза в рамках региональной системы, о которой мы говорим».

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