В Новосибирской области начинает работу «Технопром-2023» 

Электричество будущего, терапия онко-заболеваний «атомным взрывом», химические светящиеся вещества для смартфонов, а также вигглеры для СКИФа – эти и другие передовые разработки ученых новосибирских вузов и научных институтов, вошедшие в научно-популярный туристический маршрут, созданный в рамках Десятилетия науки и технологий в России, представили в нулевой день форума «Технопром-2023».

«Национальный проект «Наука и университеты» и Указ президента РФ о проведении Десятилетия науки и технологий в России позволяют сделать науку ближе каждому гражданину страны. В частности, сегодня в рамках научно-популярных маршрутов есть возможность побывать в Академгородке и увидеть удивительные площадки, где сегодня создаётся будущее науки. Наверное, нигде в России нет такой высокой концентрации науки как в Академгородке Новосибирска – более 82 научных организаций, университет и огромное число учёных, в том числе молодых. Это возможность увидеть их разработки и будущее науки», – отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.



Она также подчеркнула, что в регионе активно развивается инновационная инфраструктура — строится установка класса «мегасайенс» – «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

На маршруте «Путешествие в науку. Новосибирск» туристы могут наглядно ознакомиться с достижениями и научными разработками сибирских ученых. Путешественники увидят настоящие минералы и окаменелости в Центре эволюции Земли в НГУ, химический светящийся «порошок» для создания экранов смартфонов, светодиодов и сенсоров для медицины, познакомятся с одомашненными лисами, выведенными в Институте цитологии и генетики СО РАН, а в Институте ядерной физики Г.И. Будкера СО РАН – увидят ядерный коллайдер, узнают о возможностях получения электричества в будущем, а также об инновационной терапии онкозаболеваний «атомным взрывом» с помощью установки бор-нейтронозахватной терапии и других разработках.

Представленные журналистам направления научных разработок будут в центре внимания международного форума технологического развития «Технопром-2023», который стартует в Новосибирской области уже завтра, 22 августа. Напомним, X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение правительства региона о проведении форума 21 марта подписал губернатор Андрей Травников. Подробнее ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте «Технопрома-2023».