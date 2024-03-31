В Новосибирской области ищут подрядчика для сопровождения информационной системы «Электронная школа»

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило поиск подрядчика на оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы Новосибирской области «Электронная школа». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком закупки выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр цифровой трансформации Новосибирской области». Информационная система «Электронная школа» выполняет функции электронного журнала для сотрудников региональных образовательных учреждений, электронного дневника для учеников и их родителей и платформы для коммуникации всех участников образовательного процесса. К системе подключено более 1 млн уникальных пользователей. Права на использование системы принадлежат министерству цифрового развития и связи Новосибирской области.

Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 млн 800 тысяч рублей за услуги по техническому сопровождению системы в период с 9 июня по 30 ноября 2024 года. Подать заявки на участие в аукционе можно до 11 апреля текущего года.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что в Новосибирской области завершили первый этап социальной программы «Сибирская школа — территория здоровья».