«Москвич» откроет еще три дилерских центра в Сибири

Автомобильный завод «Москвич» расширяет географию своего присутствия. В пресс-службе сообщили о назначении новых дилеров в Томске, Барнауле и Новосибирске. Также «Москвич» продолжает вести активные поиски второго дилера в Красноярске.

Напомним, что на сегодня «Москвич» официально представлен в Новосибирске, Красноярске, Омске и Кемерове. В первую очередь дилерство марки получали бывшие партнеры ушедшей из России Renault.

В Кемерове, Красноярске и Новосибирске у завода было назначено по одному дилеру («Сибинпэкс», «СИАЛАВТО» и «ФАСТАР» соответственно), в то время как в Омске запустились сразу два партнера (краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» и местная ГК «Альянс»). Исходя из такого решения было понятно, что в ближайшей перспективе вторые дилеры появятся также в двух других сибирских городах-миллионниках — Красноярске и Новосибирске. Позже об этом официально объявил и сам «Москвич».

По данным завода, в Красноярске с сегодняшнего дня возобновляется прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию — он пройдет с 22 августа по 29 сентября 2023 года. Вместе с тем в Новосибирске второй партнер уже найден. Им стала местная компания «Сармат», официально представляющая ГАЗ, Kia, DongFeng, Changan и недавно получившая дилерство Jetour. По данным участников рынка, в ближайшее время «Сармат» может расширить портфель за счет еще двух китайских брендов. Таким образом, по бренду «Москвич» «Сармат» будет конкурировать с самарской ГК «ФАСТАР» (официальный дилер Mercedes-Benz, Volkswagen, Subaru, Mazda, Mitsubishi, Renault, LADA, UAZ, Changan, JAC, «Москвич»), уже открывшей салон отечественной марки на Большевистской.

Кроме Новосибирска, «Москвич» объявил об открытии первых партнеров в Томске и Барнауле. В Томске партнером завода стала ГК «Атом Авто». Она является сравнительно молодым участником авторынка. Полнофункциональные дилерские центры Renault и Nissan («Атом Авто» и «Астра Моторз» соответственно) группа компаний открыла в 2020 году, дилерский центр Skoda («АДТ-Авто») — в 2021 году. В ноябре стало известно, что ГК «Атом-Авто» стала дилером китайского бренда CHERY. В ноябре к этой марке добавилась и OMODA. Теперь же «Атом Авто» также будет представлять «Москвич».

В свою очередь в Барнауле салон «Москвича» откроет автоцентр «Южный» (ООО «АлтайГАЗавтосервис»), официально представляющий ГАЗ в Алтайском крае.

Также у «Москвича» готовится к открытию дилер в Иркутске. Речь идет о «Сибавтоцентре», который ранее представлял марку Renault. «Мы уже заключили дилерский договор. Поставки новых автомобилей «Москвич» начнутся уже совсем скоро. Начинается прием предварительных заявок на поставку новых автомобилей», — говорится в сообщении дилера от 21 августа.

По данным «Автостат Инфо», в первом полугодии 2023 года в Сибири было зарегистрировано 134 новых автомобиля «Москвич», из них 34 — в Красноярском крае, 23 — в Новосибирской области, 38 — в Кемеровской области, 33 — в Омской области.

До марта 2022 года московским автозаводом владела французская компания Renault. Весной организация объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» перешел в собственность правительства Москвы и был переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Технологическим партнером завода стал китайский производитель JAC. Модельный ряд «Москвича» состоит из модели «Москвич 3» (аналог JAC JS4). Он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач, либо вариатором CVT. В дальнейшем появится версия с электродвигателем. Стоимость автомобиля, согласно сайту компании, начинается с отметки в 2,2 млн рублей. В дальнейшем под маркой «Москвич» планируется производить пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

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