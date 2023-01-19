«Москвич» определился с официальным дилером в Новосибирске

Официальным дилером завода «Москвич» в Новосибирске станет самарская группа компаний «ФАСТАР». Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в пресс-службе завода. Ранее стало известно, что в Кузбассе представлять марку станет крупнейший местный автодилер «Сибинпэкс».

Напомним, что ГК «ФАСТАР» вышла в Новосибирск в конце 2016 года и является официальным дилером Renault, LADA, UAZ, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Mazda, Subaru в Новосибирске. На сегодня у нее три автокомплекса в городе, два из которых располагаются на улице Большевистской. Учредителем группы компаний является самарский бизнесмен Константин Стефанов.

Кроме Новосибирска среди городов Сибири заводом «Москвич» уже найден партнер в Кузбассе. Им станет местная ГК «Сибинпэкс». Так же, как и «ФАСТАР», она является действующим официальным дилером французской марки Renault.

По данным «Москвича», автомобили будут отгружены новым региональным дилерам уже до конца января.

До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России. Ранее среди приоритетных городов Сибири назывались Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Омск.

До марта 2022 года московским автозаводом владела французская компания Renault. Весной организация объявила о том, что закрывает предприятие и покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» перешел в собственность правительства Москвы и был переименован в АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Технологическим партнером завода стал китайский производитель JAC. Модельный ряд «Москвича» состоит из модели «Москвич 3» (аналог JAC JS4). Он оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач, либо вариатором CVT. В дальнейшем появится версия с электродвигателем. Стоимость автомобиля составит от 1,97 млн рублей. В дальнейшем под маркой «Москвич» планируется производить пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

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